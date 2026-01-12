Esse é o filme mais emocionante da Netflix e impossível de esquecer

O longa nasce de memórias pessoais da cineasta - Foto: Divulgação

Delicado, silencioso e profundamente humano, Aftersun está disponível no catálogo da Netflix e é considerado um dos filmes mais elogiados dos últimos anos, consolidando-se como um sucesso de crítica e rendendo a Paul Mescal uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.

À primeira vista, a serenidade das cenas iniciais pode enganar. Em um quarto de hotel, um pai e sua filha conversam sobre a relação entre os dois, em um encontro marcado por silêncios, pequenos gestos e afetos contidos.

A menina, com seus nove anos, observa aquele homem de pouco mais de 30 como alguém muito mais velho, talvez por enxergar tão de perto suas manias, frustrações e a melancolia que atravessa cada detalhe de sua presença.

Dirigido e roteirizado por Charlotte Wells, o longa nasce de memórias pessoais da cineasta e encontra força justamente na intimidade do que não é dito. A narrativa equilibra dor e delicadeza, alternando momentos de silêncio com lampejos de esperança, em uma história simples sobre pessoas comuns, e é nessa escolha que o filme encontra seu impacto emocional.



Ambientado no fim dos anos 1990, Aftersun acompanha as férias de Sophie e Calum em um resort simples na Turquia. Enquanto a menina vive descobertas próprias da idade, pequenos sinais revelam o estado emocional fragilizado do pai, que tenta, a todo custo, transformar aqueles dias em lembranças felizes. A melancolia surge de forma sutil, sem explicações diretas, confiando no olhar atento do espectador.

A narrativa adota majoritariamente o ponto de vista da filha, reforçando a percepção fragmentada da infância e a forma como as memórias se constroem com o passar do tempo. A fotografia de Gregory Oke contribui para essa atmosfera onírica, em que realidade e lembrança se misturam, criando imagens que permanecem mesmo após o fim da sessão.

O desempenho de Paul Mescal foi amplamente reconhecido e resultou em sua primeira indicação ao Oscar, consolidando o impacto do filme no circuito internacional. Aftersun também conquistou a crítica especializada, alcançando 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice que reflete a recepção calorosa ao trabalho de estreia de Wells.

Em entrevista ao Deadline, a diretora comentou a surpresa com a repercussão do longa: “Eu não escolhi fazer esse filme, ele veio de um lugar de expressão e você não pensa muito no público quando começa a escrever algo assim. Estou um pouco maravilhada pelo fato de este filme ter conseguido alcançar tantas pessoas”.

Sem recorrer a grandes reviravoltas ou dramatizações explícitas, Aftersun constrói uma experiência sensível sobre memória, afeto e as complexidades das relações humanas. Um filme que não se esquece facilmente, e que exige entrega emocional de quem decide apertar o play.