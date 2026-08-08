DICA
6 filmes imperdíveis da Netflix para este fim de semana (08 e 09/08)
Ação e suspense dominam o Top 10 da Netflix
Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a oportunidade perfeita para colocar os filmes em dia. Para quem quer aproveitar os dias de descanso sem perder tempo procurando o que assistir, a Netflix reúne um catálogo recheado de ação, suspense e mistério, com lançamentos e sucessos que vêm conquistando espaço entre os assinantes.
Entre produções recém-chegadas e clássicos que seguem bombando, o serviço de streaming tem recebido novidades que rapidamente entraram para o Top 10 da plataforma. Com tantas estreias e títulos em destaque, encontrar uma boa opção pode ser mais difícil do que parece.
Pensando nisso, o Cineinsite preparou uma lista recheada de boas opções para quem deseja aproveitar o fim de semana com histórias envolventes, cheias de ação, suspense e reviravoltas.
6 filmes de ação e suspense para ver agora na Netflix
A Cabine 10
A jornalista Lo Blacklock embarca em um luxuoso iate rumo aos fiordes noruegueses para cobrir a viagem inaugural da embarcação. Na primeira noite a bordo, ela ouve gritos vindos da cabine ao lado e vê, apavorada, uma mulher sendo jogada ao mar pela varanda.
O problema é que ninguém acredita nela, e todos garantem que a tal cabine 10 está vazia. Estrelado por Keira Knightley, o thriller de atmosfera hitchcockiana rendeu discussão entre crítica e público: apesar das notas baixas dos especialistas, o filme emplacou entre os mais assistidos no Top 10 da Netflix no Brasil.
Bagagem de Risco
Em plena véspera de Natal, um agente de segurança de aeroporto recém-promovido recebe uma mensagem ameaçadora: ele precisa deixar uma mala suspeita passar pela esteira de bagagens sem ser detectada, ou pessoas inocentes vão morrer. A partir daí, ele embarca em uma corrida contra o tempo dentro do próprio terminal para driblar o sequestrador sem que ninguém perceba.
Estrelado por Taron Egerton, o thriller aposta em tensão crescente dentro de um espaço fechado e conhecido por todo mundo, o saguão de um aeroporto, para prender o público do início ao fim.
Resgate 2
Tyler Rake (Chris Hemsworth), o mercenário que sobreviveu por pouco à missão do primeiro filme, volta à ativa para uma nova operação praticamente impossível: resgatar a família de um chefão do crime georgiano presa em uma prisão de segurança máxima.
Com sequências de ação ainda mais brutais que a do longa original, incluindo um plano-sequência que se tornou marca registrada da franquia, o filme eleva o nível de adrenalina para quem gosta de ação pura sem fôlego para respirar.
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Rebel Ridge
Um ex-fuzileiro naval chega a uma pequena cidade americana para pagar a fiança de um parente, mas tem o dinheiro confiscado pela polícia local sob uma acusação questionável. Ao tentar reaver o que é seu por direito, ele descobre uma rede de corrupção que vai muito além do que imaginava.
Misturando ação, tensão e crítica social, o filme constrói um protagonista que prefere a inteligência tática à violência gratuita, o que rendeu elogios da crítica pela forma como reinventa o gênero de vingança.
Onde os Fracos Não Têm Vez
Um caçador encontra por acaso os restos de uma negociação de drogas que deu errado no deserto do Texas, incluindo uma maleta recheada de dinheiro. Ao decidir ficar com a fortuna, ele se torna alvo de um assassino implacável, quase sobrenatural em sua frieza, contratado para recuperar o dinheiro a qualquer custo.
Vencedor do Oscar de Melhor Filme, o suspense dos irmãos Coen é considerado um dos mais brutais e certeiros do século, com atuações que se tornaram referência do gênero.
Miami Vice
Dois detetives disfarçados de Miami se infiltram em uma operação de tráfico internacional para descobrir a origem de um vazamento que colocou agentes federais em risco. Quanto mais fundo eles mergulham na organização criminosa, mais a linha entre disfarce e identidade real começa a se confundir.
Dirigido por Michael Mann, o thriller de ação combina perseguições tensas, fotografia granulada e uma trilha sonora marcante, além de uma alquimia entre os protagonistas que poucos filmes do gênero conseguem repetir.