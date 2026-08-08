6 filmes imperdíveis da Netflix para este fim de semana (08 e 09/08)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a oportunidade perfeita para colocar os filmes em dia. Para quem quer aproveitar os dias de descanso sem perder tempo procurando o que assistir, a Netflix reúne um catálogo recheado de ação, suspense e mistério, com lançamentos e sucessos que vêm conquistando espaço entre os assinantes.

Entre produções recém-chegadas e clássicos que seguem bombando, o serviço de streaming tem recebido novidades que rapidamente entraram para o Top 10 da plataforma. Com tantas estreias e títulos em destaque, encontrar uma boa opção pode ser mais difícil do que parece.

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Pensando nisso, o Cineinsite preparou uma lista recheada de boas opções para quem deseja aproveitar o fim de semana com histórias envolventes, cheias de ação, suspense e reviravoltas.

6 filmes de ação e suspense para ver agora na Netflix

A Cabine 10

Foto: Divulgação

A jornalista Lo Blacklock embarca em um luxuoso iate rumo aos fiordes noruegueses para cobrir a viagem inaugural da embarcação. Na primeira noite a bordo, ela ouve gritos vindos da cabine ao lado e vê, apavorada, uma mulher sendo jogada ao mar pela varanda.

O problema é que ninguém acredita nela, e todos garantem que a tal cabine 10 está vazia. Estrelado por Keira Knightley, o thriller de atmosfera hitchcockiana rendeu discussão entre crítica e público: apesar das notas baixas dos especialistas, o filme emplacou entre os mais assistidos no Top 10 da Netflix no Brasil.

Bagagem de Risco

Foto: Divulgação

Em plena véspera de Natal, um agente de segurança de aeroporto recém-promovido recebe uma mensagem ameaçadora: ele precisa deixar uma mala suspeita passar pela esteira de bagagens sem ser detectada, ou pessoas inocentes vão morrer. A partir daí, ele embarca em uma corrida contra o tempo dentro do próprio terminal para driblar o sequestrador sem que ninguém perceba.

Estrelado por Taron Egerton, o thriller aposta em tensão crescente dentro de um espaço fechado e conhecido por todo mundo, o saguão de um aeroporto, para prender o público do início ao fim.

Resgate 2

Foto: Divulgação

Tyler Rake (Chris Hemsworth), o mercenário que sobreviveu por pouco à missão do primeiro filme, volta à ativa para uma nova operação praticamente impossível: resgatar a família de um chefão do crime georgiano presa em uma prisão de segurança máxima.

Com sequências de ação ainda mais brutais que a do longa original, incluindo um plano-sequência que se tornou marca registrada da franquia, o filme eleva o nível de adrenalina para quem gosta de ação pura sem fôlego para respirar.

Rebel Ridge

Foto: Divulgação

Um ex-fuzileiro naval chega a uma pequena cidade americana para pagar a fiança de um parente, mas tem o dinheiro confiscado pela polícia local sob uma acusação questionável. Ao tentar reaver o que é seu por direito, ele descobre uma rede de corrupção que vai muito além do que imaginava.

Misturando ação, tensão e crítica social, o filme constrói um protagonista que prefere a inteligência tática à violência gratuita, o que rendeu elogios da crítica pela forma como reinventa o gênero de vingança.

Onde os Fracos Não Têm Vez

Foto: Divulgação

Um caçador encontra por acaso os restos de uma negociação de drogas que deu errado no deserto do Texas, incluindo uma maleta recheada de dinheiro. Ao decidir ficar com a fortuna, ele se torna alvo de um assassino implacável, quase sobrenatural em sua frieza, contratado para recuperar o dinheiro a qualquer custo.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme, o suspense dos irmãos Coen é considerado um dos mais brutais e certeiros do século, com atuações que se tornaram referência do gênero.

Miami Vice

Foto: Divulgação

Dois detetives disfarçados de Miami se infiltram em uma operação de tráfico internacional para descobrir a origem de um vazamento que colocou agentes federais em risco. Quanto mais fundo eles mergulham na organização criminosa, mais a linha entre disfarce e identidade real começa a se confundir.

Dirigido por Michael Mann, o thriller de ação combina perseguições tensas, fotografia granulada e uma trilha sonora marcante, além de uma alquimia entre os protagonistas que poucos filmes do gênero conseguem repetir.