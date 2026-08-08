6 séries curtas da Netflix para assistir no fim de semana (08 e 09/08)

Para quem gosta de mistério, suspense, drama e histórias repletas de reviravoltas, as minisséries e produções de formato enxuto se tornam ainda mais atraentes no fim de semana. Além de manterem o ritmo da narrativa lá na frente, elas permitem concluir a maratona em poucos dias, ou até em um único fim de semana.

Pensando nisso, o Cineinsite preparou uma seleção com ótimas opções de séries curtas, envolventes e disponíveis agora mesmo na Netflix, perfeitas para assistir entre sábado e domingo.

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6 séries curtas para ver agora na Netflix

Algo Horrível Vai Acontecer

Foto: Divulgação

Produzida pelos irmãos Duffer, de "Stranger Things", a minissérie de terror psicológico acompanha Rachel (Camila Morrone) na semana que antecede seu casamento com Nicky (Adam DiMarco). Ao visitar a família do noivo em uma cabana isolada, ela é tomada por um pressentimento cada vez mais forte de que algo terrível está prestes a acontecer.

Com apenas oito episódios, a série aposta em paranoia crescente e ambiguidade psicológica em vez de sustos fáceis, inspirando-se em clássicos como "O Bebê de Rosemary".

Inside Man

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Nos Estados Unidos, Jefferson Grieff (Stanley Tucci), professor de criminologia condenado à morte, resolve crimes como forma de buscar redenção antes da execução. Na Inglaterra, o vigário Harry Watling (David Tennant) toma uma decisão impulsiva que rapidamente sai de controle, colocando em risco a própria vida e a de pessoas ao seu redor.

Criada por Steven Moffat (de "Sherlock" e "Doctor Who"), a minissérie tem apenas quatro episódios e entrelaça histórias aparentemente desconexas em torno de uma premissa simples: qualquer pessoa pode se tornar uma assassina com o motivo certo e o dia errado.

A Queda da Casa Usher

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Roderick Usher (Bruce Greenwood), CEO de uma poderosa farmacêutica, convoca o procurador que o persegue há décadas para confessar os verdadeiros motivos por trás da morte repentina de todos os seus seis filhos, em rápida sucessão. A partir daí, a minissérie revela, em flashbacks, a ascensão obscura do império Usher e os segredos sombrios que sustentam sua fortuna.

Dirigida por Mike Flanagan e inspirada na obra de Edgar Allan Poe, a produção usa cada um dos oito episódios para homenagear um conto ou poema diferente do autor, culminando em um desfecho gótico e conclusivo.

Emergência Radioativa

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A minissérie nacional revisita o acidente com o Césio-137 em Goiânia, ocorrido em 1987 e considerado o maior desastre radiológico do mundo fora de usinas nucleares. A trama acompanha o descarte irregular de um aparelho de radioterapia, a contaminação de catadores que manipularam o material e a corrida contra o tempo liderada pelo jovem físico Márcio (Johnny Massaro).

Com apenas cinco episódios de cerca de uma hora cada, a produção equilibra rigor histórico e drama humano ao retratar o impacto da tragédia sobre as famílias atingidas.

O Gambito da Rainha

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Órfã desde criança, Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) descobre um talento excepcional para o xadrez ainda no orfanato onde cresce. Ao longo de sete episódios, a série acompanha sua ascensão meteórica ao topo do circuito profissional, enquanto ela também enfrenta a dependência de tranquilizantes e álcool desenvolvida desde a infância.

Um dos maiores fenômenos da história da Netflix, a minissérie combina tensão competitiva com um retrato sensível sobre genialidade e autodestruição.

Olhos que Condenam

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Baseada em fatos reais, a minissérie reconstrói o caso dos "Cinco de Central Park": cinco adolescentes negros e latinos condenados injustamente pelo estupro de uma mulher em Nova York, em 1989. Em apenas quatro episódios, a produção acompanha o processo que os levou à prisão e a longa luta para reverter a condenação.

Dirigida por Ava DuVernay, a série é um retrato contundente sobre racismo institucional e falhas do sistema de Justiça americano.