6 séries e filmes em alta na Netflix para o fim de semana (27 e 28/06)

O fim de semana finalmente chegou e, com ele, aquela vontade de colocar uma boa série ou filme para assistir. Mas, diante de um catálogo que recebe novidades praticamente todas as semanas, encontrar uma produção que realmente valha a pena pode ser uma tarefa mais difícil do que parece.

Entre lançamentos, sucessos que voltam ao TOP 10 e produções que passaram despercebidas na estreia, muitos títulos acabam se perdendo em meio à enorme quantidade de opções disponíveis na Netflix.

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É justamente nesse cenário que uma boa curadoria faz toda a diferença. Em vez de gastar longos minutos navegando pelo catálogo sem conseguir decidir o que assistir, vale apostar em produções que combinam boas avaliações, histórias envolventes e maratonas capazes de prender a atenção do início ao fim.

Se a ideia é aproveitar a folga do final de semana para colocar uma boa história na tela, as recomendações abaixo podem facilitar a escolha. Há séries perfeitas para maratonar em poucas horas e filmes que conquistaram espaço entre os assinantes da plataforma, seja pelo sucesso recente ou pela qualidade de suas histórias.



Pensando em quem quer aproveitar o fim de semana sem perder tempo procurando um filme ou série, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com produções para diferentes perfis de público. A lista reúne desde tramas policiais repletas de mistério até histórias de fantasia, suspense, ficção científica, ação e comédia que estão entre os destaques do catálogo.

3 séries para ver agora na Netflix

Eu Vou Te Encontrar

Cena de Eu Vou Te Encontrar - Foto: Divulgação

David Burroughs cumpre pena pelo assassinato do próprio filho, crime pelo qual foi condenado mesmo jurando inocência. A vida muda completamente quando surgem evidências de que a criança pode estar viva, fazendo nascer uma nova esperança.



Disposto a descobrir a verdade, ele embarca em uma investigação que pode provar sua inocência e revelar o que realmente aconteceu. A série mistura suspense, drama e muitas reviravoltas.

Oasis

Cena de Oasis - Foto: Divulgação

Oasis parece ser o destino perfeito para famílias milionárias aproveitarem dias tranquilos em um resort cercado por praias paradisíacas. Mas a atmosfera de luxo desaparece quando uma jovem desaparece misteriosamente.



Com o avanço da investigação policial, hóspedes e funcionários passam a ser tratados como suspeitos. A trama transforma o paraíso em um ambiente de tensão crescente, onde qualquer pessoa pode esconder um segredo.

As Bruxas de Mayfair

Cena de As Bruxas de Mayfair - Foto: Divulgação

A neurocirurgiã Rowan Fielding descobre que faz parte de uma poderosa linhagem de mulheres ligadas a forças sobrenaturais após a morte da mãe biológica, com quem não mantinha contato havia anos.



Ao viajar para Nova Orleans para conhecer a herança deixada pela família, ela percebe que o casarão dos Mayfair guarda mistérios antigos e poderes capazes de mudar completamente sua vida.

3 filmes para ver agora na Netflix

Resistência

Cena de Resistência - Foto: Divulgação

Em uma guerra entre humanos e inteligência artificial, o ex-agente Joshua recebe a missão de localizar o Criador, responsável pelo desenvolvimento de uma arma considerada decisiva para o conflito.



A operação, porém, toma outro rumo quando ele descobre que o alvo da missão é uma inteligência artificial em forma de criança. A partir daí, ação, aventura e ficção científica se unem a dilemas sobre humanidade e sobrevivência.

Onde os Fracos Não Têm Vez

Cena de Onde Os Fracos Não Têm Vez - Foto: Divulgação

Após encontrar uma maleta cheia de dinheiro em meio ao deserto do Texas, Llewelyn Moss toma uma decisão que muda completamente seu destino e desperta o interesse de criminosos perigosos.



Enquanto tenta escapar, ele passa a ser perseguido pelo impiedoso Anton Chigurh, um assassino que transforma a fuga em uma disputa marcada por violência, tensão e decisões imprevisíveis.

Férias Frustradas

Cena de Férias Frustradas - Foto: Divulgação

Rusty Griswold decide reunir a família para reviver uma antiga tradição e seguir viagem até um famoso parque de diversões, acreditando que será a oportunidade perfeita para fortalecer os laços entre todos.



O plano, porém, rapidamente sai do controle. Problemas na estrada, situações completamente absurdas e muitos imprevistos transformam o passeio em uma sequência de confusões que rende boas doses de humor.