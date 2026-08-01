7 filmes imperdíveis da Netflix para este fim de semana (01 e 02/08)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a oportunidade perfeita para colocar os filmes em dia. Para quem quer aproveitar os dias de descanso sem perder tempo procurando o que assistir, a Netflix reúne um catálogo recheado de opções para todos os gostos, com lançamentos e sucessos que vêm conquistando espaço entre os assinantes.

Entre produções de ação, suspense, terror, drama e comédia, o serviço de streaming tem recebido novidades que rapidamente entraram para o TOP 10 da plataforma. Com tantas estreias e títulos em destaque, encontrar uma boa opção pode ser mais difícil do que parece.

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É justamente nesse cenário que a curadoria faz toda a diferença. Em vez de passar vários minutos navegando pelo catálogo, vale apostar nos filmes que estão em alta na Netflix atualmente, são recém-chegados à plataforma e já despertaram o interesse do público.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções para quem deseja aproveitar o fim de semana com histórias envolventes, cheias de ação, suspense, terror, drama e reviravoltas.

7 filmes para ver agora na Netflix

Charlie em Ação

Cena de Charlie em Ação - Foto: Divulgação

Charlie Swift é um assassino de aluguel que trabalha para Stan, um grande chefão do crime. Quando Stan e todo o seu grupo são brutalmente assassinados, Charlie entra em uma perigosa jornada de vingança com a ajuda da viúva de uma das vítimas.



Misturando ação intensa, violência e humor ácido, o longa acompanha a busca de Charlie por justiça enquanto enfrenta inimigos perigosos. A produção é uma boa pedida para quem gosta de histórias aceleradas e cheias de confrontos.

72 Horas em Miami

Cena de 72 Horas em Miami - Foto: Divulgação

No filme 72 Horas em Miami, Joe (Kevin Hart) é um executivo de 40 anos desesperado para salvar sua carreira em declínio. Sua última cartada toma um rumo completamente inesperado quando ele é adicionado por engano no grupo de mensagens de uma despedida de solteiro insana.



Sem querer, Joe acaba se juntando a um grupo de jovens de vinte e poucos anos em uma viagem caótica rumo à Flórida. Entre festas insanas, confusões monumentais e ressacas inesquecíveis, ele redescobre a espontaneidade enquanto tenta sobreviver ao fim de semana mais louco de sua vida.

O Abrigo

Cena de O Abrigo - Foto: Divulgação

Curtis LaForche (Michael Shannon) mora numa pequena cidade de Ohio com a esposa Samantha (Jessica Chastain) e sua filha de seis anos, que possui uma deficiência auditiva. Os dois trabalham pesado para juntar o dinheiro para suprir as necessidades especiais da filha, mas mesmo passando por algumas dificuldades, eles podem dizer que são felizes.



Isso começa a mudar quando Curtis passa a ter pesadelos com uma tempestade apocalíptica e começa a ficar obsessivo. Ele constrói um abrigo no quintal e desperta a preocupação da esposa e a desconfiança dos amigos e colegas de trabalho.

Conspiradores

Cena de Conspiradores - Foto: Divulgação

Em Conspiradores, a morte repentina da mãe de Ruth (Stéphanie Magnin) a faz voltar para a cidade onde cresceu e reencontrar o pai, Martín (Jose Coronado). Ao chegar na casa, ela descobre que o pai agora está consumido por teorias da conspiração e cada vez mais instável.



Quanto mais observa o comportamento agressivo do pai, mais ela começa a desconfiar que ele pode estar ligado à tragédia. Enquanto tenta desvendar o que realmente aconteceu, Ruth passa a se questionar se está vivendo com o verdadeiro assassino de sua mãe.

Medo

Cena de Medo - Foto: Divulgação

Em Medo, uma fuga muito necessária transforma um final de semana de celebrações num pesadelo por conta de uma ameaça contagiosa e estranha que vem pelo ar.



Com clima de tensão constante, o filme aposta no terror psicológico e na sensação de isolamento para construir uma narrativa inquietante. É uma escolha interessante para quem procura sustos e suspense durante a maratona.

Os Infiltrados

Em Os Infiltrados, a polícia trava uma verdadeira guerra contra o crime organizado em Boston. Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), um jovem policial, recebe a missão de se infiltrar na máfia, mais especificamente no grupo comandado por Frank Costello (Jack Nicholson).

Aos poucos Billy conquista sua confiança, ao mesmo tempo em que Colin Sullivan (Matt Damon), um criminoso que foi infiltrado na polícia como informante de Costello, também ascende dentro da corporação. Porém quando a máfia e a polícia descobrem que entre eles há um espião, a vida de ambos passa a correr perigo.

Elize: Sombras de Uma Mulher

Cena de Elize: Sombras de uma Mulher - Foto: Divulgação

Elize: Sombras de Uma Mulher narra a trajetória de Elize Matsunaga, uma mulher de origem humilde que passa por maus bocados até se casar com um rico empresário de São Paulo. Por trás da fachada de família perfeita, porém, a relação dos dois é cheia de conflitos e segredos que os levam ao limite.



Com uma crescente de situações de violência, Elize se envolve em um dos crimes mais emblemáticos da história do Brasil. Inspirado em fatos reais, o filme mergulha na complexidade de sua protagonista, explorando as circunstâncias, os dilemas e as escolhas que antecederam o assassinato de Marcos Matsunaga, em 2012.