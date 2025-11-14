7 séries curtas de suspense para ver na Netflix neste fim de semana

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas séries da Netflix vêm conquistando o público - Foto: Divulgação

O fim de semana é o momento ideal para mergulhar em boas histórias, e a Netflix está repleta de séries curtas e envolventes que garantem doses certeiras de mistério, suspense e muita emoção.

Fugindo das opções mais óbvias do catálogo, algumas produções da plataforma vêm conquistando o público por sua mistura de suspense, drama e grandes reviravoltas que prendem a atenção do público do primeiro ao último episódio.

Com tanta variedade disponível, escolher o que assistir pode ser um desafio. Mas, se a ideia é se deixar envolver por narrativas inteligentes, crimes e personagens complexos, esta lista é o guia perfeito para o fim de semana.

São títulos que não exigem temporadas longas e ainda assim oferecem impacto, ritmo acelerado e desfechos surpreendentes.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE reuniu 7 séries de suspense imperdíveis na Netflix que merecem entrar na sua próxima maratona. Prepare a pipoca e o sofá, porque cada uma delas promete te deixar sem fôlego.

7 séries para assistir AGORA na Netflix

O Cuco de Cristal

Cena de O Cuco de Cristal | Foto: Divulgação

Trama acompanha Clara Merlo (Catalina Sopelana), uma jovem médica que, após receber um transplante de coração, decide viajar até a cidade natal do doador em busca de respostas sobre sua origem.



Ao chegar lá, encontra uma comunidade remota, marcada por segredos, tragédias antigas e pelo enigmático desaparecimento de um bebê em um parque da região. Quanto mais Clara se envolve com os moradores e suas histórias, mais é sugada por relatos ocultos e mistérios que atravessam gerações, todos eles, de alguma forma, ligados ao sumiço da criança.

Aos poucos, ela percebe que a vida do doador pode ser a chave para desvendar verdades enterradas há décadas, e que o coração que agora carrega talvez guarde memórias que não são suas.

Safe

Cena de Safe | Foto: Divulgação

Tom (Michael C. Hall) é um respeitado cirurgião pediátrico que cria sozinho as filhas, Jenny e Carrie, desde a morte da esposa. Mas sua rotina muda de forma abrupta quando uma das meninas desaparece no caminho para uma festa.



Tom então mergulha em uma busca obsessiva para descobrir o paradeiro da filha, e, à medida que avança na investigação, segredos sombrios envolvendo pessoas muito próximas começam a vir à tona, revelando que ninguém ao seu redor é tão inocente quanto parece.

Corpos

Cena de Corpos | Foto: Divulgação

Em Corpos, série de viagem no tempo da Netflix, quatro detetives de eras totalmente distintas investigam o mesmo assassinato em suas próprias linhas temporais.



Adaptada da graphic novel de Si Spencer, a minissérie apresenta o mesmo cadáver surgindo em um beco de Londres ao longo de 150 anos: em 1890, quando a cidade ainda vive sob o terror deixado por Jack, o Estripador; durante os bombardeios alemães da Segunda Guerra Mundial; em 2023, quando uma policial se depara com o corpo; e em 2053, em um cenário pós-apocalíptico.

Cada época revela novas pistas, mas também novas dúvidas, enquanto o mistério, repetido em contextos e condições completamente diferentes, sugere que esses quatro casos podem estar muito mais conectados do que parecem.

A Reserva

Cena de A Reserva | Foto: Divulgação

O desaparecimento de uma au pair em um bairro de elite desperta a desconfiança de uma vizinha e de uma jovem detetive, abalando tudo o que elas acreditavam saber sobre quem as cerca.



Na minissérie, a au pair filipina da vizinha de Cecile some misteriosamente após comparecer a um jantar em sua casa. Convencida de que algo terrível aconteceu, Cecile decide investigar por conta própria.

Enquanto isso, a polícia de Copenhagen relega o caso a uma posição de baixa prioridade, mas Aisha, uma detetive novata, segue seus instintos e resolve se unir a Cecile na busca pelo paradeiro da jovem babá.

À medida que a investigação avança, segredos perturbadores sobre a família e a comunidade vêm à tona, forçando Cecile a confrontar verdades que transformam completamente sua visão sobre a própria vida.

O Bosque

Cena de Bosque | Foto: Divulgação

Jennifer Lenoir (Isis Guillaume), uma adolescente de dezesseis anos, desaparece misteriosamente na floresta próxima à sua aldeia, na França.



A investigação é conduzida pelo capitão Gaspard Deker (Samuel Labarthe), que conta com o apoio de uma professora marcada por um trauma antigo vivido exatamente no mesmo bosque.

À medida que pistas surgem, passado e presente se entrelaçam, revelando que o caso de Jennifer pode estar conectado a segredos muito mais profundos do que se imagina.

Cilada

Cena de Cilada | Foto: Divulgação

Cilada acompanha Ema Garay, uma repórter de Bariloche, na Patagônia argentina, que ganha destaque no jornalismo digital ao expor criminosos que escapam da justiça.



Sua rotina muda quando ela passa a investigar o desaparecimento de uma adolescente de 16 anos, e todas as pistas levam a Leo Mercer, um assistente social amplamente respeitado pela comunidade.

Quanto mais se aprofunda no caso, mais Ema se vê presa em uma teia de segredos que desafia suas próprias convicções e coloca sua segurança em risco.

Determinada a descobrir a verdade, ela precisa enfrentar não apenas os mistérios daquele crime, mas também seus próprios fantasmas. À medida que a investigação avança, Ema e Leo se tornam peças centrais de um jogo perigoso, onde ninguém é exatamente o que parece.

A Grande Ilusão

Cena de A Grande Ilusão | Foto: Divulgação

Em A Grande Ilusão, uma veterana de guerra tem sua vida virada do avesso ao ver imagens do marido morto registradas por uma câmera espiã, revelação que a leva a descobrir uma conspiração muito maior do que imagina.

Na minissérie baseada no livro de Harlan Coben, a ex-piloto de operações Maya tenta lidar com o luto pela morte do marido, Joe, enquanto cuida da filha de dois anos.

Tudo muda quando a câmera que monitora o quarto da bebê registra Joe aparentemente vivo, brincando com a criança. Atordoada, Maya procura o detetive Sami Kierce, responsável pelo caso, e, ao fazer isso, abre caminho para um novo mistério e para perigos que podem colocar sua vida em risco.