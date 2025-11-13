O filme de terror sobre a vida de Jesus que está causando polêmica

Filme de terror sobre a infância de Jesus causa polêmica nas redes - Foto: Divulgação

Desde que chegou aos cinemas, Sombras no Deserto, se tornou o centro de uma grande polêmica. O filme, dirigido por Lotfy Nathan e estrelado por Nicolas Cage, revisita a infância de Jesus em uma narrativa de horror inspirada no Evangelho da Infância de Tomé, um texto apócrifo do século II.

Apesar da proposta criativa e da ousadia estética, a produção vem enfrentando forte rejeição entre grupos religiosos, especialmente cristãos.

Ambientada no Egito sob domínio romano, a história acompanha uma família que vive escondida do Império: o Carpinteiro (Nicolas Cage), a Mãe (FKA Twigs) e o Menino (Noah Jupe).



À medida que cresce, o filho passa a desconfiar de seu guardião e começa a manifestar poderes inexplicáveis, revelando um destino que foge à compreensão humana. Suas habilidades despertam tanto medo quanto adoração na comunidade local, transformando o lar em um campo de tensão entre fé e medo.

Enquanto o jovem explora seus dons, o Carpinteiro luta para conter a natureza divina do filho. Numa guerra interna entre os limites da fé e o amor paterno, a família vira alvo de situações horrorosas, onde confrontam o sagrado e o desconhecido à medida que o dom do menino cresce.

A proposta, porém, não agradou parte do público religioso. Sombras no Deserto vem sendo alvo de rejeição em massa nas plataformas de avaliação, como Google, IMDb e Rotten Tomatoes, onde centenas de usuários criticam o longa por “deturpar” as escrituras.

A polêmica cresce também pelo fato de muitas dessas resenhas terem sido publicadas antes mesmo do lançamento oficial, indicando uma reação movida mais pela indignação do que pela análise da obra.



Nos comentários do Google, o teor é de repúdio. “A tentativa de retratar a infância de Jesus como um filme de terror não é apenas de mau gosto, mas também uma provocação deliberada à fé cristã.”

Outro usuário escreveu: “Este filme de terror, que retrata a infância de Jesus em um contexto sombrio e sobrenatural, não é apenas teologicamente questionável, mas também uma distorção desrespeitosa das Sagradas Escrituras.”

Outro comentário resume a reação de muitos: “Uma tentativa repugnante de difamar e zombar da fé cristã. A frase mais usada na Bíblia é 'não tenha medo', essa versão falsa, distorcida e horrível é uma blasfêmia e esconde uma agenda muito sombria.”

Veja o trailer: