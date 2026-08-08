8 filmes e séries vão salvar seu fim de semana no Prime Video (08 e 09/08)

Fim de semana chegou e o Prime Video tem opções de sobra para quem quer se divertir. Entre lançamentos recentes e produções que já conquistaram o público, o catálogo da Amazon reúne ação, drama, suspense e terror para maratonar neste final de semana, 8 e 9 de agosto, sábado e domingo.

Pensando nisso, o Cineinsite preparou uma seleção com quatro filmes e quatro séries disponíveis agora mesmo no Prime Video, para quem não sabe por onde começar.

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4 filmes para ver agora no Prime Video

Corrida dos Bichos

Foto: Divulgação

Ambientado em um Rio de Janeiro distópico, o filme nacional reinventa o tradicional jogo do bicho como uma competição de sobrevivência em alta tecnologia, controlada por bilionários em meio a uma sociedade fragmentada por catástrofes ambientais e sociais. Dirigido por Fernando Meirelles, Rodrigo Pesavento e Ernesto Solis, o longa reúne no elenco nomes como Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso e Grazi Massafera.

Daddio

Foto: Divulgação

Durante uma corrida de táxi saindo do aeroporto JFK, uma mulher (Dakota Johnson) inicia uma conversa inesperadamente íntima com o motorista (Sean Penn) sobre os relacionamentos mais importantes de suas vidas. Conduzido quase inteiramente dentro do carro, o drama aposta na força dos diálogos e na química entre os dois atores para sustentar a narrativa.

Hokum

Foto: Divulgação

Um escritor de terror (Adam Scott) viaja até uma pousada isolada na Irlanda para espalhar as cinzas dos pais, sem imaginar que o local é assombrado por uma bruxa. Visões perturbadoras e um desaparecimento repentino o forçam a encarar os cantos mais sombrios do próprio passado. Aclamado no festival SXSW, o filme aposta em terror gótico e atmosfera densa em vez de sustos fáceis.

Road House

Foto: Divulgação

Um ex-lutador do UFC aceita o trabalho de segurança em um bar decadente nos Florida Keys, sem imaginar que o local esconde segredos muito mais perigosos do que brigas de bar. Estrelado por Jake Gyllenhaal, o remake do clássico dos anos 1980 aposta em ação intensa e coreografias de luta caprichadas.

4 séries para ver agora no Prime Video

Sterling Point

Foto: Divulgação

Annie Jacobson (Ella Rubin), jovem de 17 anos criada em Nova York, descobre ter herdado uma ilha isolada no Canadá que pertencia a um avô com quem nunca teve contato. Ao investigar a herança, ela encontra uma irmã que não sabia existir e uma série de segredos de família nunca revelados. Com oito episódios liberados de uma vez, a série estreou com 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

O Roubo

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Zara (Sophie Turner), funcionária desiludida de uma gestora de fundos, se vê no centro de um assalto milionário promovido por um grupo fortemente armado com conhecimento interno da empresa. Com apenas seis episódios, a minissérie de suspense foca menos no planejamento do crime e mais nas consequências, revelando aos poucos interesses financeiros e alianças inesperadas.

The Boys

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Em um mundo onde super-heróis existem de verdade e são controlados por uma poderosa corporação, um grupo de vigilantes decide expor a corrupção e os abusos cometidos por esses ídolos aparentemente perfeitos. Misturando ação, sátira e violência gráfica, a série se tornou um dos maiores fenômenos do catálogo do Prime Video.

Fallout

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Baseada na franquia de videogames, a série se passa décadas após uma guerra nuclear que devastou os Estados Unidos. A trama acompanha moradores dos refúgios subterrâneos e sobreviventes da superfície radioativa, cujos caminhos se cruzam em uma disputa por poder e recursos em um mundo pós-apocalíptico.