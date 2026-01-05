8 filmes em alta na Netflix que todo mundo está assistindo nesta semana

Esses filmes em alta na Netflix são perfeitos para salvar sua semana - Foto: Divulgação

Conhecida por investir fortemente em produções originais e exclusivas, a Netflix mantém uma estratégia constante de renovação do catálogo, combinando lançamentos próprios com a chegada de filmes de outros estúdios.

Esse movimento frequente acaba influenciando diretamente o que entra em evidência entre os assinantes ao longo da semana.

Nos últimos dias, nada melhor do que apostar em uma boa maratona para dar mais leveza à semana. Nesse clima, o ranking atualizado do TOP 10 da plataforma revelou uma seleção variada de produções em destaque, reunindo histórias que vão do romance ao suspense, passando por ação e opções para toda a família.

Entre os títulos que ganharam força neste início de semana estão lançamentos recentes que rapidamente chamaram a atenção dos assinantes, além de produções já conhecidas que voltaram a figurar entre as mais assistidas e ganharam novo fôlego no streaming.



De olho nesse movimento, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com oito filmes que estão em alta na Netflix e que se mostram boas opções para quem quer fugir do tédio ao longo da semana.

8 filmes em alta para assistir AGORA na Netflix!

Como Eu Era Antes de Você

Cena de Como Eu Era Antes de Você | Foto: Divulgação

O rico e bem sucedido Will (Sam Claflin) leva uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais até ser atingido por uma moto. O acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. A situação o torna depressivo e extremamente cínico, para a preocupação de seus pais (Janet McTeer e Charles Dance).



É neste contexto que Louisa Clark (Emilia Clarke) é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.

A Grande Inundação

Cena de A Grande Inundação | Foto: Divulgação

Dirigido por Byung-woo Kim, A Grande Inundação acompanha An Na (Kim Da-mi) e Hee Jo (Park Hae-soo), dois vizinhos que estão tentando sobreviver a uma das maiores tragédias do mundo. Quando uma catastrófica inundação atinge o planeta Terra, eles precisam lutar para tentarem se salvar.



Enquanto Ah Na é uma pesquisadora de desenvolvimento de IA, Hee Jo faz parte de uma equipe de segurança de recursos humanos, e de uma forma inexplicável, ele passa a fazer de tudo para salvar a garota. Correndo contra o tempo, eles terão que entender quem está por trás de tudo isso.

Medo da Verdade

Cena de Medo da Verdade | Foto: Divulgação

Em Medo da Verdade, Patrick Kenzie (Casey Affleck) e Angela Gennaro (Michelle Monaghan) dividem a vida pessoal e profissional à frente de uma agência de detetives em um bairro operário de Boston. A rotina do casal muda quando eles aceitam investigar o desaparecimento da pequena Amanda McCready (Madeline O’Brien), deixada sozinha em casa pela mãe, Helene (Amy Ryan).

Enquanto a polícia conduz a apuração oficial sob o comando do experiente Jack Doyle (Morgan Freeman), Patrick usa seu conhecimento íntimo da comunidade para reconstruir os últimos passos da menina.

O que começa como um caso de rotina logo se revela um emaranhado de versões contraditórias, segredos e omissões. À medida que novas pistas surgem, Patrick percebe que a verdade pode ser mais perturbadora do que o crime em si, e que toda escolha tem um custo moral difícil de suportar.

Padre

Cena de Padre | Foto: Divulgação

Há séculos humanos e vampiros estão em guerra, o que fez com que o planeta fosse devastado. Padre (Paul Bettany) é um guerreiro lendário que participou da guerra com os vampiros. Hoje ele vive na obscuridade, numa das cidades controladas pela igreja.



Ele volta à ativa quando Lucy Pace (Lily Collins) é sequestrada por um grupo de vampiros liderados por Black Hat (Karl Urban). Ao lado do xerife Hicks (Cam Gigandet) e de Priestess (Maggie Q), uma integrante da legião de matadores de vampiros, Padre parte para resgatá-la.

Alvo da Máfia

Cena de Alvo da Máfia | Foto: Divulgação

Em Alvo da Máfia, um capanga do crime organizado chamado William Bang sobrevive a uma emboscada fatal, o que o leva a questionar sua lealdade ao mundo do crime.



Bang é um assassino profissional eficiente e leal que trabalha para um grupo mafioso controlado pelo frio e controlador chefão Morgan. Quando Bang é deixado para morrer num atentado e sobrevive graças a um transplante emergencial, o jovem atirador passa a questionar sua existência e sua dedicação ao crime.

Ao se aproximar da viúva de seu doador, Bang também começa a rejeitar o mundo brutal no qual sempre esteve envolvido. Logo, Bang se transforma no inimigo número um de seus antigos empregadores, traindo a organização criminosa no esforço de encontrar perdão e consertar a própria vida.

Uma Aventura Animal: A Jornada Para Casa

Cena de Uma Aventura Animal: A Jornada Para Casa | Foto: Divulgação

Em Uma Aventura Animal: A Jornada para Casa, Royce, um veterano de guerra cego, fica isolado na natureza selvagem do Canadá após a morte súbita do capitão do barco em que viajava.



Guiado apenas por Chinook, um leal malamute-do-alasca, ele atravessa rios, florestas e montanhas em busca de sobrevivência. Enquanto isso, seus filhos desafiam as autoridades e iniciam uma busca própria para encontrá-lo.

Grande Menina, Pequena Mulher

Cena de Grande Menina, Pequena Mulher | Foto: Divulgação

Molly (Brittany Murphy) é uma jovem mimada que vive da fortuna deixada por seu pai, um astro do rock já falecido. Após ter toda sua herança roubada pelo seu contador, ela é obrigada a deixar as regalias de lado e procurar emprego.



Molly começa então a trabalhar como babá de Ray (Dakota Fanning), uma precoce garota de 8 anos com quem passa a aprender muito sobre a vida.

Bob Esponja: Um Herói Fora D’água

Cena de Bob Esponja: Um Herói Fora D’água | Foto: Divulgação

Incomodado com o sucesso do Siri Cascudo, a lanchonete do Sr. Sirigueijo que tem a exclusividade na produção do hambúrguer de siri, Plankton, o dono da lanchonete Balde de Lixo, resolve traçar uma verdadeira estratégia de guerra para roubar a fórmula da iguaria, que é a base da alimentação da população da Fenda do Biquíni.



Mas alguma coisa sai errado e a fórmula desaparece, deixando a uma vez pacata comunidade à beira do apocalipse. Agora, Bob Esponja, o funcionário padrão do Siri Cascudo, vai ter que unir forças com o ambicioso Plankton em uma viagem no tempo e no espaço para tentar recuperar a receita, contando com a ajuda da leal estrela-do-mar Patrick, do sarcástico Lula Molusco, da esquilo cientista Sandy e também o mercenário Sr. Sirigueijo.