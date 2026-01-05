Só 5 episodios: a série impactante da Netflix que já alcançou o TOP 10

Nova série da Netflix conquistou o público com uma trama cheia de mistérios - Foto: Divulgação

Com apenas cinco episódios, uma nova produção chegou silenciosamente ao catálogo da Netflix e rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados do momento.

Lançada no início de 2026, a série Terra de Pecados estreou forte, entrou rapidamente no TOP 10 da plataforma e, atualmente, ocupa a terceira posição entre as séries mais assistidas, consolidando-se como uma das apostas mais certeiras do streaming neste começo de ano.

A trama aposta em uma narrativa intensa, cheia de tensão e reviravoltas, ideal para quem procura uma maratona curta, mas impactante. Ambientada longe dos grandes centros urbanos, a história se passa na região rural de Tornio e acompanha o desaparecimento de um adolescente.

O caso rapidamente deixa de ser simples e revela um emaranhado de segredos antigos, rivalidades familiares e feridas nunca cicatrizadas dentro de uma pequena comunidade.

À frente da investigação está Dani (Krista Kosonen), uma policial experiente, conhecida tanto por seu faro investigativo quanto por um comportamento instável que frequentemente a coloca em conflito com seus superiores.

Ao seu lado surge Malik (Mohammed Nour Oklah), um jovem policial que representa o contraste entre o idealismo iniciante e o ceticismo de quem já viu demais. Conforme a apuração avança, o passado da região começa a emergir de forma brutal, revelando alianças rompidas e códigos de honra perigosos.

O mistério se aprofunda quando o caso passa a envolver o clã liderado por Elis (Peter Gantman), um patriarca influente que exerce controle absoluto sobre a área. Diante da lentidão da burocracia policial, ele decide iniciar sua própria caçada, transformando a busca por respostas em uma escalada de violência que ameaça converter o vilarejo em um campo de extermínio. Cabe a Dani correr contra o tempo para impedir que a noção distorcida de justiça ultrapasse todos os limites.

A série marca mais um acerto da Netflix ao investir em produções escandinavas, fortalecendo o gênero conhecido como nordic noir. Com fotografia melancólica, ritmo cadenciado e um clima constante de ameaça, a narrativa foge do óbvio ao deslocar o foco do simples “quem matou” para os conflitos sociais e morais desencadeados pelo crime.

Criada, escrita e dirigida por Peter Grönlund, a produção se destaca pelo realismo social ao retratar comunidades marginalizadas e a classe trabalhadora sueca. Além de Krista Kosonen, o elenco reúne nomes como Lisa Lindgren, Mohammed Nour Oklah, Peter Gantman, Ceasar Matijasevic, Alexander Persson, William Jannert, Harry Westerlund, Wilmer Rosén, entre outros.

Para quem gostou de séries como O Homem das Castanhas ou Califado, a produção surge como uma escolha certeira: curta, densa e perturbadora na medida certa, e já confirmada como um dos maiores sucessos recentes da Netflix.