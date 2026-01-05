Esse filme de ação do Prime Video vai fazer você esquecer de respirar

Esse filme do Prime Video promete ação constante do início ao fim - Foto: Divulgação

Disponível no catálogo do Prime Video, O Código mostra Jason Statham em um de seus trabalhos mais implacáveis no cinema de ação. Lançado em 2012, o longa é um daqueles thrillers diretos, adultos e sem concessões, que apostam em violência frontal, atmosfera sombria e um protagonista movido pela vingança.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Statham construiu sua imagem como um dos grandes nomes do cinema de ação, transitando entre filmes cult e grandes franquias.

Mas é quando se afasta de produções mais “domesticadas” e assume papéis mais crus que o ator parece operar em sua potência máxima, exatamente o que acontece em O Código.



Na trama, Luke Wright (Jason Statham) é um lutador de MMA em Nova Jersey que tem a vida destruída após se recusar a participar de uma luta combinada. Como punição, a máfia russa assassina brutalmente sua esposa.

Arrasado, Wright foge para Nova York e passa a viver à margem da sociedade, até cruzar o caminho de Mei (Catherine Chan), uma menina chinesa de dez anos que acaba se tornando o centro de uma perigosa disputa criminosa.

Dotada de um talento excepcional para a matemática, habilidade valiosa para esquemas de lavagem de dinheiro, Mei passa a ser caçada pela máfia chinesa, pela máfia russa e também por um policial corrupto, Wolf (Robert John Burke).

Quando Wright resgata a garota em uma estação de metrô, ele se transforma automaticamente em alvo de todo o submundo nova-iorquino. O problema é que seus perseguidores subestimam alguém que não tem mais nada a perder e possui métodos extremamente letais para se defender.

A direção de Boaz Yakin bebe diretamente da fonte dos filmes policiais violentos dos anos 1970, adotando uma abordagem seca e intransigente. O resultado é um nível de brutalidade que, em diversos momentos, supera até produções consagradas do gênero, apostando em confrontos físicos diretos e execuções sem qualquer suavização.

Grande parte da força do filme está na presença de Jason Statham, que equilibra com segurança o arquétipo do durão imbatível com um lado mais humano e protetor. A relação com a jovem Mei funciona justamente por esse contraste, e Catherine Chan acompanha o protagonista com uma atuação precisa, sustentando a dinâmica emocional da narrativa.

Há também um claro diálogo com clássicos policiais mais ásperos, evocando uma atmosfera de caos urbano que antecede a explosão de violência. Ao longo da história, Wright deixa um rastro de destruição, eliminando inimigos de formas criativas e politicamente incorretas, deixando clara a lógica do filme: atravessar o caminho desse protetor improvável tem consequências fatais.

Para quem procura um Jason Statham em estado puro, focado no combate corpo a corpo, na ação sem firulas e na figura do durão com um coração de ouro bastante enferrujado, O Código se confirma como uma escolha certeira.

Ritmo acelerado, violência sem filtros e uma narrativa direta garantem uma experiência intensa, perfeita para quem busca ação sem pausa no Prime Video.