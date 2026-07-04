COPA DO MUNDO
9 filmes e séries sobre futebol na Netflix para ver antes do jogo do Brasil
Produções sobre Copa do Mundo são opções para assistir antes de a bola rolar pelas oitavas de final
A Copa do Mundo de 2026 segue movimentando torcedores em todo o mundo, e neste domingo, 5, o Brasil volta a campo para mais um desafio decisivo.
A Seleção enfrenta a Noruega às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final, em um duelo que vale vaga nas quartas e promete deixar os brasileiros ligados do início ao fim. Enquanto a bola não rola, cresce a expectativa pelo confronto e muita gente já busca formas de entrar ainda mais no clima do Mundial.
Uma das melhores maneiras de fazer isso é mergulhando em boas histórias sobre o esporte. A Netflix reúne um catálogo recheado de filmes, séries e documentários que revisitam Copas do Mundo históricas, revelam bastidores inéditos, mostram a trajetória de grandes jogadores e apresentam episódios que marcaram o futebol para sempre.
Leia Também:
Com opções para todos os gostos, as produções são perfeitas para aquecer a torcida e deixar a contagem regressiva para Brasil x Noruega ainda mais emocionante.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção especial para quem quer aproveitar as horas que antecedem o jogo assistindo produções que ajudam a aumentar a expectativa para mais uma decisão da Seleção Brasileira.
9 filmes e séries da Netflix sobre futebol para ver AGORA
México 1986
A comédia dramática estrelada por Diego Luna mostra os bastidores da escolha do México como sede da Copa do Mundo de 1986, após a Colômbia desistir de organizar o torneio por causa de uma crise financeira.
Na trama, Martín de la Torre enxerga na realização do Mundial uma oportunidade para crescer politicamente. Para isso, usa toda a sua habilidade para convencer a FIFA e as autoridades mexicanas de que o país deveria receber novamente a competição.
Brasil 70: A Saga do Tri
A produção nacional acompanha os bastidores da campanha da Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato na Copa do Mundo de 1970, considerada por muitos a maior equipe da história do futebol.
Ao longo de cinco episódios, a série mostra os conflitos dos jogadores e destaca a trajetória de João Saldanha, treinador demitido antes da competição após desafiar a ditadura militar, enquanto Zagallo assumia o comando da equipe.
Tetra: Acreditar de Novo
O documentário revisita a campanha do tetracampeonato mundial conquistado em 1994, quando o Brasil encerrou um jejum de 24 anos sem levantar a taça da Copa do Mundo.
A produção reúne imagens raras de bastidores, vídeos pessoais dos jogadores e entrevistas com campeões e adversários. Também chama atenção pelas semelhanças entre o contexto vivido pela Seleção em 1994 e o cenário da Copa de 2026.
Gol Contra
A série dramatiza um dos episódios mais marcantes da história das Copas do Mundo: o assassinato do colombiano Andrés Escobar após o Mundial de 1994.
Dividida em seis episódios, a produção retrata a pressão sofrida pelos atletas da Colômbia, a influência do narcotráfico no futebol do país e os acontecimentos que culminaram na morte do defensor.
Campeões da Copa
Ideal para quem deseja conhecer mais sobre a história dos Mundiais, a série documental revisita as principais conquistas desde a edição de 1930.
Os episódios apresentam imagens de arquivo, entrevistas e curiosidades sobre os países campeões, mostrando como cada título marcou a história de suas respectivas nações.
Capitães
Produzida pela FIFA, a série acompanha capitães de diferentes seleções durante a disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2022.
Ao longo de oito episódios, a produção revela bastidores das Eliminatórias, viagens, pressão por resultados e os impactos provocados pela pandemia de Covid-19 durante a preparação das equipes.
Capitães do Mundo
A série amplia a proposta do documentário anterior e acompanha algumas das maiores estrelas do futebol mundial durante a Copa do Mundo do Catar.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Thiago Silva e Mbappé estão entre os jogadores que dividem suas experiências, desafios e expectativas na busca pelo maior título do futebol.
Brasil 2002: Os Bastidores do Penta
O documentário revive a campanha que garantiu ao Brasil o pentacampeonato mundial na Copa disputada no Japão e na Coreia do Sul.
Com imagens inéditas, entrevistas e registros exclusivos, a produção mostra como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e companhia superaram críticas para conquistar a quinta estrela.
A Greve da Seleção da França
O documentário apresenta um dos episódios mais polêmicos da história das Copas do Mundo: a crise vivida pela seleção francesa durante o Mundial de 2010.
Após conflitos internos e desentendimentos com o técnico Raymond Domenech, os jogadores decidiram não treinar, provocando uma crise que mobilizou até o presidente da França e marcou negativamente a campanha da equipe.
Bônus
Várzea: Onde Nasce o Futebol
Embora não seja focada na Copa do Mundo, a série mostra por que o futebol faz parte da identidade de milhões de brasileiros. A produção acompanha os bastidores da Super Copa Pioneer, um dos maiores torneios de futebol de várzea de São Paulo.
Além de retratar os sonhos e desafios de jogadores amadores, a produção reúne depoimentos de nomes como Cafu, Raphinha e Ricardo Oliveira, que começaram suas trajetórias na várzea. É uma ótima opção para quem quer entender como nasce a paixão pelo esporte no Brasil.