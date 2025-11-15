9 filmes escondidos na Netflix para assistir neste fim de semana

Entre as opções disponíveis na Netflix, selecionamos 9 filmes escondidos e aclamados pela crítica para assistir no fim de semana - Foto: Divulgação

O fim de semana é o cenário ideal para quem quer desacelerar, preparar a pipoca e mergulhar em boas histórias, mas, diante do vasto catálogo da Netflix, a indecisão costuma tomar conta.

Para quem busca evitar esse dilema, uma ótima saída é apostar em joias escondidas da plataforma: filmes que passaram despercebidos por parte do público, mas que entregam qualidade narrativa e emocional muito acima da média.

Reunindo produções que transitam por suspense, drama e ação arrebatadora, a Netflix oferece diversas obras que conquistaram a crítica e o público. São narrativas intensas, surpreendentes e capazes de envolver do começo ao fim, especialmente para quem procura algo além das escolhas mais óbvias.



Pensando em facilitar a escolha para a sua maratona de fim de semana, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista especial com ótimas opções que merecem ser descobertas (ou revisitadas).

9 filmes para assistir AGORA na Netflix

Os Pequenos Vestígios

Cena de Os Pequenos Vestígios | Foto: Divulgação

O delegado-adjunto do Condado de Kern, Joe “Deke” Deacon (Denzel Washington), viaja a Los Angeles para realizar o que deveria ser apenas uma simples coleta de provas.



Porém, sua presença na cidade o leva a mergulhar na caçada a um assassino em série que vem aterrorizando a região. Encantado pelo faro investigativo de Deke, o delegado Jim Baxter (Rami Malek), do Departamento de Polícia de Los Angeles, decide recrutá-lo informalmente para ajudar na investigação, uma parceria que rapidamente revela tensões, segredos e um caso muito mais sombrio do que ambos imaginavam.



Eu, Tonya

Cena de Eu, Tonya | Foto: Divulgação

Desde muito jovem demonstrando talento excepcional na patinação artística no gelo, Tonya Harding (Margot Robbie) cresce se destacando no esporte enquanto enfrenta maus-tratos e humilhações da mãe agressiva (Allison Janney).



Entre altos e baixos na carreira e um relacionamento abusivo com Jeff Gillooly (Sebastian Stan), a atleta acaba se envolvendo em um plano absurdo e violento durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Baseado em fatos reais.



Ilha do Medo

Cena de Ilha do Medo | Foto: Divulgação

Em 1954, o investigador Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) é enviado ao Shutter Island Ashecliffe Hospital, em Boston, para apurar o desaparecimento de uma paciente.



Ao chegar, depara-se com práticas médicas perturbadoras, marcadas por experiências radicais e métodos ilegais. Determinado a descobrir a verdade, Teddy esbarra na resistência da equipe em liberar os arquivos que poderiam desvendar o caso.

Quando um furacão isola a ilha e permite a fuga de vários internos, o cenário se transforma em um ambiente caótico e cada vez mais perigoso, intensificando o mistério que o cerca.



Holy Spider

Cena de Holy Spider | Foto: Divulgação

Holy Spider acompanha a aterrorizante história real de um dos serial killers mais temidos do Irã, ativo entre 2000 e 2001. Convencido de que sua missão "espiritual" é purificar a cidade de Mashhad da corrupção e imoralidade, ele passa a matar mulheres que trabalham com sexo, acreditando que estão "sujando" a cidade.



Determinada a revelar a verdade, a jornalista Arezoo Rahimi chega à cidade para investigar os assassinatos e expor a realidade por trás da violência.



Invasão Zumbi

Cena de Invasão Zumbi | Foto: Divulgação

O filme, considerado um dos melhores filmes de zumbi, segue a trama de um pai e uma filha a bordo de um trem de alta velocidade rumo a Busan, na Coreia do Sul, onde um vírus misterioso se espalha de forma devastadora, transformando passageiros em zumbis.



Enquanto a cidade de destino consegue, por ora, conter a epidemia, aqueles dentro da locomotiva precisam lutar desesperadamente pela própria sobrevivência até chegarem ao único lugar que ainda parece seguro.



Spotlight: Segredos Revelados

Cena de Spotlight: Segredos Revelados | Foto: Divulgação

Baseado em fatos reais, o drama acompanha um grupo de jornalistas em Boston que investiga milhares de documentos reveladores, capazes de expor uma série de abusos contra crianças cometidos por padres católicos.



Durante anos, líderes da Igreja tentaram encobrir os crimes, transferindo os responsáveis de região em vez de puni-los, até que a investigação jornalística expôs a verdade e chocou o mundo.

Cães de Guerra

Cena de Cães de Guerra | Foto: Divulgação

David Packouz (Miles Teller) leva uma vida tranquila em Miami, prestes a se tornar pai. Quando seu amigo de infância, Efraim (Jonah Hill), aparece com um negócio altamente lucrativo, ele enxerga uma oportunidade para ajudar David a superar suas dificuldades financeiras.



Parceiros desde a adolescência, os dois iniciam uma nova jornada juntos e acabam descobrindo um vasto e arriscado mercado de venda de armas, que pode colocar a vida dos dois em risco. Baseado em fatos reais.



Infiltrado na Klan

Cena de Infiltrado na Klan | Foto: Divulgação

Infiltrado na Klan se passa em 1978 e acompanha Ron Stallworth (John David Washington), um policial negro do Colorado que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan local. Para manter sua identidade secreta, ele se comunica com os membros do grupo por telefone e cartas, enviando um colega branco quando precisa estar presente pessoalmente.



Ao longo de meses de investigação, Stallworth chega a se tornar líder da seita, usando sua posição para sabotar linchamentos e outros crimes de ódio planejados pelos racistas, numa história inspirada em fatos reais.

Bagagem de Risco

Cena de Bagagem de Risco | Foto: Divulgação

Ethan Kopek, um jovem agente da TSA, enfrenta o maior desafio de sua carreira na véspera de Natal ao ser chantageado por um viajante misterioso. Forçado a permitir que um pacote perigoso embarque em um voo, ele vê a situação se tornar ainda mais pessoal quando sua namorada grávida é ameaçada.



Com a própria vida e a de sua família em jogo, Ethan precisa usar cada habilidade que possui para enganar o criminoso e impedir um possível desastre aéreo.

Conforme a tensão aumenta e o prazo se aproxima, ele começa a suspeitar de que há algo muito maior por trás daquela ordem. O destino do voo, e de centenas de passageiros, depende de suas escolhas em um suspense eletrizante.