POLÍTICA

6 séries intensas sobre bastidores da política para você assistir no streaming

Histórias, acordos e dramas, tudo que você precisa ver para entender o básico

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

14/11/2025 - 5:36 h | Atualizada em 14/11/2025 - 16:30
Séries contam bastidores da política global
Séries contam bastidores da política global

O universo político desperta o interesse e a curiosidade daqueles que gostam dos bastidores do poder e de fatos históricos. Os chamados 'streamings' estão apostando nos últimos anos em séries voltadas para o tema, misturando o universo real com o fictício. O Portal A TARDE trouxe uma lista com tramas que abordam o tema.

House of Cards

Baseada no romance de mesmo nome de 1989, House of Cards aborda a história de Frank Underwood, vivido por Kevin Spacey, um congressista que se une com sua esposa e uma jornalista para tramar um plano com o objetivo de conquistar a presidência dos Estados Unidos.

A série de 2013, sucesso de público e aclamada pela crítica especializada, está disponível na Netflix, dividida em seis temporadas.

Série House of Cards está disponível na Netflix
Foto: Divulgação | Netflix

The Crown

Lançada em 2016, The Crown narra os embates políticos, os bastidores e dramas da família real britânica, desde a desistência de Eduardo VIII, que abdicou do trono, até o conturbado casamento entre Charles em Diana.

Imagem ilustrativa da imagem 6 séries intensas sobre bastidores da política para você assistir no streaming
Foto: Divulgação | Netflix

Outras figuras históricas do Reino Unido, como Winston Churchill e Margareth Thatcher, aparecem como personagens de destaque na série protagonizada por Claire Foy e Olivia Colman.

The Crown conta com seis temporadas, se encerrando em 2023, ficando disponível no catálogo da Netflix.

Borgen

O drama dinamarquês exibido pela emissora DR, hoje disponível na Netflix, narra a história fictícia da política do país, por meio da personagem Birgitte Nyborg, primeira-ministra. A série aponta os caminhos adotados por ela para conseguir governar e lidar com os problemas que o cargo lhe reserva.

A série tem quatro temporadas, sendo que as três primeiras foram gravadas entre 2010 e 2013, com a quarta temporada gravada em 2022.

Imagem ilustrativa da imagem 6 séries intensas sobre bastidores da política para você assistir no streaming
Foto: Divulgação | Netflix

Designated Survivor

O drama político gira em torno de Thomas Kirkman, que vai de secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano à presidência dos Estados Unidos, após se tornar o único sobrevivente de um atentado que mata todos os integrantes do Gabinete.

Agora presidente, Kirkman tem que conciliar a nova missão com o desejo de descobrir os responsáveis pelo atentado ao Capitólio.

A série tem três temporadas, entre 2016 e 2019, e está disponível no catálogo da Netflix.

Arcanjo Renegado

Série 2020, Arcanjo Renagado gira em torno de Mikhael, policial do BOPE vivido por Marcello Melo Jr., tendo os bastidores políticos do Rio de Janeiro como pano de fundo.

Arcanjo Renegado narra bastidores da política do Rio de Janeiro
Foto: Divulgação | Globoplay

Logo na primeira temporada, Mikhael é transferido para uma unidade no interior do Rio de Janeiro, logo depois de liderar uma operação policial que terminou em uma chacina. Na temporada seguinte, o personagem central vive um novo drama pessoal ao ser colocado como principal suspeito pela morte do ex-governador do Rio de Janeiro. Foragido do Brasil, o policial volta ao país após passar anos integrando um grupo militar na África.

Atualmente, Arcanjo Renegado está na quarta temporada. A série está disponível no catálogo do Globoplay.

O Mecanismo

A série protagonizada por Selton Mello tem a Operação Lava-Jato cenário principal. No drama, que foi dividido em duas temporadas, o policial federal Marco Ruffo, que se vê no centro de uma das maiores investigações da história da política brasileira.

Imagem ilustrativa da imagem 6 séries intensas sobre bastidores da política para você assistir no streaming
Foto: Divulgação | Netflix

A série, que misturou personagens fictícios com outros inspirados em figuras reais da política brasileira, foi sucesso de público e crítica.

x