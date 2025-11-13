Projeto que veda cartazes de crianças trans avança na Câmara

Manifestante agita uma bandeira transgênero durante um protesto. - Foto: Yuri Cortez /AFP

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Salvador aprovou, na quarta-feira, 12, o projeto de lei que veda a exposição de cartazes ou materiais com conteúdo relativo à identidade de gênero de crianças trans nas escolas municipais da cidade.

A proposição é de autoria do vereador Cézar Leite (PL) e foi encaminhada à Casa em outubro. O projeto deve ser encaminhado para votação no plenário na semana que vem.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Leite justifica que o objetivo da proposta é “evitar a exposição precoce de crianças a mensagens complexas sobre identidade de gênero em locais de ensino e locais de saúde pública, permitindo que esse tema seja tratado de forma responsável, com o devido acompanhamento profissional e no tempo adequado”

O edil celebrou o avanço da proposta em um pronunciamento no Plenário Cosme de Farias durante a sessão ordinária de quarta. No Instagram, o bolsonarista afirmou que sua obrigação “é defender as crianças e garantir que os pais não sejam silenciados”.

“Eu queria agradecer a Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação do nosso projeto que impede a colocação de cartazes impressos dentro de escolas e de unidades de saúde para crianças terem acesso sobre cirurgia de transição de sexo, sobre transexualidade. Eu agradeço porque vai vir para o plenário para uma discussão entre os vereadores e eu espero que seja aprovado", disse o vereador.