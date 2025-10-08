A brasileira que fez história e está em série de sucesso da Netflix

'Monstro: A História de Ed Gein' estreia na próxima sexta-feira, 3 - Foto: Divulgação | Netflix

‘Monstro: A História de Ed Gein’, terceira temporada da antologia ‘Monstros’ criada por Ryan Murphy e Ian Brennan para a Netflix, acaba de estrear e um detalhe que chama atenção é a participação da atriz brasileira Bruna Fachetti.

Na série, Bruna interpreta uma prisioneira judia do Holocausto que, ao ser resgatada, reconhece seu torturador, vivido pela atriz Vicky Krieps (Trama Fantasma), que dá vida à histórica Ilse Koch. O papel marca um dos momentos dramáticos da temporada e destaca a versatilidade da atriz em produções internacionais.

Bruna Fachetti, que já havia contracenado em ‘Sob Pressão’ com Fernanda Torres e Julio Adrião, foi escalada para este papel pelo mesmo escritório responsável pelo casting de ‘Wicked’, ‘Only Murders in the Building’ e ‘This Is Us’.

Radicada em Los Angeles, Bruna já participou de outras produções norte-americanas e integrou a equipe de efeitos visuais da série ‘Avatar: A Lenda de Aang’ (live-action), trabalho que rendeu ao seu time uma indicação ao Emmy.

Recentemente, também atuou em um videoclipe internacional dirigido por Phil Mendonça, nome por trás de produções com Anitta, Luan Santana e Felipe Amorim, reforçando sua presença em diferentes linguagens artísticas.

Além disso, Bruna é professora certificada da técnica Chubbuck — método de atuação de estrelas de Hollywood e cada vez mais popular entre atores brasileiros como Ágatha Moreira, Vitória Estrada e Ísis Valverde. Ela também é a tradutora oficial para o português do best-seller internacional ‘O Poder do Ator’, lançado pela Editora Record em 2018 e relançado em 2025 em versão atualizada.

Bruna também é diretora e autora do curta ‘A Complex Mongrel Story’, estrelado por Beto Simas e Michael Monks. Como atriz, participou do longa internacional ‘Nobody Wants to Be Just Ordinary’, atuando ao lado de Ivo Müller.

Atualmente, Bruna apresenta o famoso LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival, o maior festival de cinema brasileiro fora do Brasil, que todos os anos reúne grandes nomes nacionais como Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi, Leticia Spiller, Emanuelle Araujo, entre outros.

Paralelamente, Fachetti dirige em Hollywood a peça ‘Eat’, escrita por Alex Tietre, um thriller com estreia prevista para o fim de outubro no Teatro Marilyn Monroe, localizado dentro da tradicional escola Lee Strasberg Institute — palco histórico frequentado por ícones como Marilyn Monroe. O espetáculo reúne elenco e equipe 100% brasileiros.

Bruna Fachetti | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Qual a história de Monstro: A História de Ed Gein

Monstro: A História de Ed Gein é inspirada em fatos e é ambientada em uma Wisconsin rural em 1950. O enredo mergulha no cotidiano de Ed Gein, um homem aparentemente tranquilo e solitário que vivia em uma fazenda decadente.

No entanto, por dentro, ele era consumido por uma obsessão macabra pela própria mãe, o que o levou a cometer atrocidades com diversas vítimas.

Conhecido como ‘O Açougueiro de Plainfield’, Ed Gein foi condenado por assassinato, mas também era suspeito de violar túmulos e de envolvimento em outros crimes brutais.

Ele desenvolveu um interesse por corpos humanos e passou a abrir covas para coletar restos mortais e deixá-los em sua casa. Eventualmente, Gein começou a assassinar pessoas — sendo um dos suspeitos de matar o irmão, inclusive —, até ser pego pelas autoridades em 1957, por matar Bernice Worden.

A polícia encontrou o corpo de Worden decapitado e pendurado na casa de Gein, junto a outros membros de corpos. Ed chegou a elaborar móveis usando pele e ossos humanos. Ele ainda fazia máscaras com os rostos das pessoas assassinadas.

Sua história chocou os Estados Unidos e permanece como uma das mais perturbadoras da crônica criminal do século XX.

Ele foi um serial killer que serviu de inspiração para diversos clássicos do terror cinematográfico, como ‘Psicose’, ‘O Massacre da Serra Elétrica’, ‘O Silêncio dos Inocentes’ e outros.

Assista ao trailer de Monstro: A História de Ed Gein: