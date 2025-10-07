CONCURSOS
Netflix abre vaga de trabalho com salário de R$ 3,7 milhões anuais
O contratado terá a função de desenvolver soluções de IA que tornem o trabalho da empresa mais rápido e eficiente
A Netflix anunciou, no final de setembro, uma vaga para o cargo de gerente de produto especializado em inteligência artificial generativa, o profissional vai auxiliar na integração da tecnologia em meio aos processos de operação da plataforma. O salário anual do contratado varia de US$ 240 mil a US$ 700 mil, ou, pela cotação atual, de R$ 1,2 milhão a R$ 3,7 milhões.
Quais os requisitos para a vaga?
Para atuar nesta área na Netflix, o candidato precisa ter diversos pré-requisitos, como:
- Cargo superior;
- Grande experiência em gerenciamento de produtos, principalmente com aplicativos corporativos;
- Ao menos seis anos de atuação no segmento;
- Sólida compreensão de conceitos e terminologia de aprendizado de máquina.
Somado a isso, a pessoa precisa ainda comprovar que possui experiência na criação e lançamento de soluções de IA generativa.
Outro requisito para essa vaga é a experiência em liderança de esforços internos de gerenciamento e capacitação de mudanças para ajudar na adoção de novas ferramentas de IA.
Leia Também:
Como se candidatar?
Para se candidatar para a vaga de gerente de produto especializado em IA generativa, basta acessar a página de empregos da Netflix. Vale salientar que a vaga se trata de uma oferta remota, ou seja, qualquer pessoa de qualquer país pode concorrer.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes