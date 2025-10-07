Netflix abre vaga de trabalho com salário de R$ 3,7 milhões anuais

Netflix - Foto: Divulgação

A Netflix anunciou, no final de setembro, uma vaga para o cargo de gerente de produto especializado em inteligência artificial generativa, o profissional vai auxiliar na integração da tecnologia em meio aos processos de operação da plataforma. O salário anual do contratado varia de US$ 240 mil a US$ 700 mil, ou, pela cotação atual, de R$ 1,2 milhão a R$ 3,7 milhões.

Quais os requisitos para a vaga?

Para atuar nesta área na Netflix, o candidato precisa ter diversos pré-requisitos, como:

Cargo superior;

Grande experiência em gerenciamento de produtos, principalmente com aplicativos corporativos;

Ao menos seis anos de atuação no segmento;

Sólida compreensão de conceitos e terminologia de aprendizado de máquina.

Somado a isso, a pessoa precisa ainda comprovar que possui experiência na criação e lançamento de soluções de IA generativa.

Outro requisito para essa vaga é a experiência em liderança de esforços internos de gerenciamento e capacitação de mudanças para ajudar na adoção de novas ferramentas de IA.

Como se candidatar?

Para se candidatar para a vaga de gerente de produto especializado em IA generativa, basta acessar a página de empregos da Netflix. Vale salientar que a vaga se trata de uma oferta remota, ou seja, qualquer pessoa de qualquer país pode concorrer.