HOME > CONCURSOS
CONCURSOS

Netflix abre vaga de trabalho com salário de R$ 3,7 milhões anuais

O contratado terá a função de desenvolver soluções de IA que tornem o trabalho da empresa mais rápido e eficiente

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/10/2025 - 9:41 h | Atualizada em 07/10/2025 - 10:08
Netflix
Netflix -

A Netflix anunciou, no final de setembro, uma vaga para o cargo de gerente de produto especializado em inteligência artificial generativa, o profissional vai auxiliar na integração da tecnologia em meio aos processos de operação da plataforma. O salário anual do contratado varia de US$ 240 mil a US$ 700 mil, ou, pela cotação atual, de R$ 1,2 milhão a R$ 3,7 milhões.

Quais os requisitos para a vaga?

Para atuar nesta área na Netflix, o candidato precisa ter diversos pré-requisitos, como:

  • Cargo superior;
  • Grande experiência em gerenciamento de produtos, principalmente com aplicativos corporativos;
  • Ao menos seis anos de atuação no segmento;
  • Sólida compreensão de conceitos e terminologia de aprendizado de máquina.

Somado a isso, a pessoa precisa ainda comprovar que possui experiência na criação e lançamento de soluções de IA generativa.

Outro requisito para essa vaga é a experiência em liderança de esforços internos de gerenciamento e capacitação de mudanças para ajudar na adoção de novas ferramentas de IA.

Como se candidatar?

Para se candidatar para a vaga de gerente de produto especializado em IA generativa, basta acessar a página de empregos da Netflix. Vale salientar que a vaga se trata de uma oferta remota, ou seja, qualquer pessoa de qualquer país pode concorrer.

