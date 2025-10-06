Banco do Brasil abre concurso com vagas de nível médio e salário de até R$ 7 mil

Banco do Brasil abre concurso - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Banco do Brasil prepara a realização de um novo concurso público nacional para candidatos com ensino médio completo. A seleção, uma das mais esperadas do país, oferece pagamentos iniciais de R$ 3,9 mil — que podem ultrapassar R$ 7 mil com benefícios.



As oportunidades serão destinadas ao cargo de Escriturário, nas funções de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. O banco conta hoje com cerca de 7,8 mil cargos vagos, o que reforça a urgência na recomposição do quadro de funcionários.

Em nota, o Banco do Brasil informou que o edital está em fase final de elaboração e que todas as atualizações oficiais serão divulgadas pelos canais institucionais.

Contrato vigente facilita novo edital

Um ponto que deve acelerar o processo é o contrato ainda ativo com a Fundação Cesgranrio, organizadora do último concurso. O acordo segue válido até dezembro de 2025, o que permite que o banco reaproveite a parceria sem necessidade de nova licitação.

Quanto ganha um escriturário

A jornada de trabalho é de seis horas diárias, com salário-base de R$ 3.622,23. Com o reajuste definido pela Convenção Coletiva 2024/2026, o valor sobe para R$ 3,9 mil. Somando os benefícios, o total mensal pode chegar a R$ 6.948,80, ou que equivale a mais de R$ 120 mil por ano.

Entre os benefícios estão:

Auxílio-refeição: R$ 1.110,12

Auxílio-alimentação: R$ 874,78

Auxílio-creche: R$ 659,67

Vale-cultura: R$ 50

Planos de saúde, odontológicos e previdência complementares

Participação nos lucros e resultados (PLR)

Como foi o último concurso

O edital anterior, de 2022, trouxe mais de 6 mil vagas para Escriturário. A prova conto com 70 questões objetivas e uma redação, atraindo mais de 1 milhão de inscritos — um dos maiores números já registrados no país.

As disciplinas variaram de acordo com a área escolhida:

Conhecimentos básicos: Português, Inglês, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro.

Agente Comercial: Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Informática, Vendas e Negociação.

Agente de Tecnologia: Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.

Quando e como se inscrever

As inscrições serão abertas após a publicação oficial do edital, diretamente no site da Fundação Cesgranrio.

Como se preparar

Os especialistas recomendam iniciar os estudos com base no conteúdo do edital de 2022, que devem servir como referência para a nova seleção. Disciplinas como Vendas e Negociação tiveram peso importante na última edição e devem continuar sendo decisivas.