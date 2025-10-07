Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

OT Trans oferece mais de 100 vagas de emprego em Salvador

Empresa de transporte urbano oferece oportunidades para motoristas, cobradores, mecânicos, estagiários e outras funções

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/10/2025 - 7:45 h | Atualizada em 07/10/2025 - 8:07
Empresa de transportes de Salvador oferece vagas de emprego
Empresa de transportes de Salvador oferece vagas de emprego -

A empresa de transportes urbanos de Salvador, a OT Trans, abriu um processo seletivo para preencher aproximadamente 170 vagas de emprego em diversas funções.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site da empresa. Com isso, basta ele se cadastrar de uma forma simples, basta o candidato tocar no botão do canto superior direito do site, selecionando a opção de “Contatos” e depois selecionar o tópico de “Trabalhe Conosco”.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A OT Trans é responsável por gerir diversas linhas em Salvador, passando por vários bairros como:

  • Cajazeiras;
  • Mussurunga;
  • Pau da Lima;
  • Sussuarana;
  • Cabula;
  • Estação da Lapa.

Leia Também:

CNU 2025: gabarito preliminar já está disponível
Concurso de prefeitura que paga R$ 10 mil tem inscrições até quinta
Feirão de Emprego: 1.720 vagas são abertas para Salvador e RMS

Confira os detalhes das vagas

Motorista

  • 50 vagas - 25 horas
  • CNH D
  • Curso de Condutor de Passageiro
  • Experiência na função

Motorista

  • 50 vagas - 44 horas
  • CNH D
  • Curso de Condutor de Passageiro
  • Experiência na função

Cobrador PCD

  • 20 vagas
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Auxiliar de operação

  • 5 vagas
  • Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Estagiário nível médio

  • 14 vagas
  • Idade: A partir dos 18 anos.
  • Escolaridade: Estar cursando entre 1º e 2º ano do ensino médio.

Auxiliar de serviços gerais

  • 14 vagas
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Auxiliar de manutenção

  • 1 vaga
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
  • Desejável experiência nos serviços básicos de manutenção em pintura, chaparia e elétrica.

Borracheiro

  • 1 vaga
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
  • Desejável experiência nos serviços básicos de inspeção e balanceamento de pneus.

Encarregado de manutenção

  • 1 vaga
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
  • Experiência nos serviços de manutenção automotiva.

Eletricista

  • 2 vagas
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
  • Experiência nos serviços de elétrica automotiva.

Lubrificador

  • 1 vaga
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
  • Experiência em troca e manutenção de lubrificantes nos veículos.

Mecânico

  • 15 vagas
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e/ou Técnico em Mecânica
  • Desejável CNH D.
  • Experiência nos serviços de mecânica automotiva (Veículo Pesado).

Moleiro

  • 2 vagas
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
  • Experiência na função.

Polidor

  • 1 vaga
  • Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
  • Desejável experiência em polimento em pintura de veículos.

Serralheiro

  • 1 vaga
  • Desejável experiência em fabricação, reparação e instalação de peças, e estruturas metálicas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresa de transportes de Salvador oferece vagas de emprego
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x