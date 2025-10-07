CONCURSOS
OT Trans oferece mais de 100 vagas de emprego em Salvador
Empresa de transporte urbano oferece oportunidades para motoristas, cobradores, mecânicos, estagiários e outras funções
A empresa de transportes urbanos de Salvador, a OT Trans, abriu um processo seletivo para preencher aproximadamente 170 vagas de emprego em diversas funções.
Para se candidatar, o interessado deve acessar o site da empresa. Com isso, basta ele se cadastrar de uma forma simples, basta o candidato tocar no botão do canto superior direito do site, selecionando a opção de “Contatos” e depois selecionar o tópico de “Trabalhe Conosco”.
A OT Trans é responsável por gerir diversas linhas em Salvador, passando por vários bairros como:
- Cajazeiras;
- Mussurunga;
- Pau da Lima;
- Sussuarana;
- Cabula;
- Estação da Lapa.
Confira os detalhes das vagas
Motorista
- 50 vagas - 25 horas
- CNH D
- Curso de Condutor de Passageiro
- Experiência na função
Motorista
- 50 vagas - 44 horas
- CNH D
- Curso de Condutor de Passageiro
- Experiência na função
Cobrador PCD
- 20 vagas
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Auxiliar de operação
- 5 vagas
- Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Estagiário nível médio
- 14 vagas
- Idade: A partir dos 18 anos.
- Escolaridade: Estar cursando entre 1º e 2º ano do ensino médio.
Auxiliar de serviços gerais
- 14 vagas
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Auxiliar de manutenção
- 1 vaga
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
- Desejável experiência nos serviços básicos de manutenção em pintura, chaparia e elétrica.
Borracheiro
- 1 vaga
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
- Desejável experiência nos serviços básicos de inspeção e balanceamento de pneus.
Encarregado de manutenção
- 1 vaga
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
- Experiência nos serviços de manutenção automotiva.
Eletricista
- 2 vagas
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
- Experiência nos serviços de elétrica automotiva.
Lubrificador
- 1 vaga
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
- Experiência em troca e manutenção de lubrificantes nos veículos.
Mecânico
- 15 vagas
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e/ou Técnico em Mecânica
- Desejável CNH D.
- Experiência nos serviços de mecânica automotiva (Veículo Pesado).
Moleiro
- 2 vagas
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
- Experiência na função.
Polidor
- 1 vaga
- Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
- Desejável experiência em polimento em pintura de veículos.
Serralheiro
- 1 vaga
- Desejável experiência em fabricação, reparação e instalação de peças, e estruturas metálicas.
