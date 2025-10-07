OT Trans oferece mais de 100 vagas de emprego em Salvador

Empresa de transportes de Salvador oferece vagas de emprego - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

A empresa de transportes urbanos de Salvador, a OT Trans, abriu um processo seletivo para preencher aproximadamente 170 vagas de emprego em diversas funções.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site da empresa. Com isso, basta ele se cadastrar de uma forma simples, basta o candidato tocar no botão do canto superior direito do site, selecionando a opção de “Contatos” e depois selecionar o tópico de “Trabalhe Conosco”.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A OT Trans é responsável por gerir diversas linhas em Salvador, passando por vários bairros como:

Cajazeiras;

Mussurunga;

Pau da Lima;

Sussuarana;

Cabula;

Estação da Lapa.

Confira os detalhes das vagas

Motorista

50 vagas - 25 horas

CNH D

Curso de Condutor de Passageiro

Experiência na função

Motorista

50 vagas - 44 horas

CNH D

Curso de Condutor de Passageiro

Experiência na função

Cobrador PCD

20 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Auxiliar de operação

5 vagas

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Estagiário nível médio

14 vagas

Idade: A partir dos 18 anos.

Escolaridade: Estar cursando entre 1º e 2º ano do ensino médio.

Auxiliar de serviços gerais

14 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Auxiliar de manutenção

1 vaga

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Desejável experiência nos serviços básicos de manutenção em pintura, chaparia e elétrica.

Borracheiro

1 vaga

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Desejável experiência nos serviços básicos de inspeção e balanceamento de pneus.

Encarregado de manutenção

1 vaga

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência nos serviços de manutenção automotiva.

Eletricista

2 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência nos serviços de elétrica automotiva.

Lubrificador

1 vaga

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Experiência em troca e manutenção de lubrificantes nos veículos.

Mecânico

15 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo e/ou Técnico em Mecânica

Desejável CNH D.

Experiência nos serviços de mecânica automotiva (Veículo Pesado).

Moleiro

2 vagas

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência na função.

Polidor

1 vaga

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Desejável experiência em polimento em pintura de veículos.

Serralheiro