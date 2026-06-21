Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

É HOJE!

A Casa do Dragão: veja que horas estreia a terceira temporada da série

Nova temporada promete ação e acontecimentos impactantes

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Nova temporada promete ação e acontecimentos impactantes
Nova temporada promete ação e acontecimentos impactantes - Foto: Reprodução | HBO

A Casa do Dragão’, série derivada de ‘Game of Thrones’, retorna para a terceira temporada neste domingo, 21. Os novos episódios prometem intensificar ainda mais o conflito entre os Targaryen pelo Trono de Ferro e o comando de Westeros.

Que horas estreia a terceira temporada de A Casa do Dragão?

Assim como nas temporadas anteriores, os episódios serão lançados semanalmente e irão ao ar às 22h (pelo horário de Brasília) na HBO Max.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Calendário de lançamento dos episódios:

  • Episódio 1: 21 de junho
  • Episódio 2: 28 de junho
  • Episódio 3: 5 de julho
  • Episódio 4: 12 de julho
  • Episódio 5: 19 de julho
  • Episódio 6: 26 de julho
  • Episódio 7: 2 de agosto
  • Episódio 8: 9 de agosto

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

TOP 10 da Netflix esconde a série perfeita para seu domingo (21/06)
TOP 10 da Netflix esconde a série perfeita para seu domingo (21/06) imagem

CINEMA

Vai passar São João em casa? Veja 5 filmes que chagaram nos streamings
Vai passar São João em casa? Veja 5 filmes que chagaram nos streamings imagem

SE LIGA NA DICA

5 séries policiais da Netflix para este fim de semana (20 e 21/06)
5 séries policiais da Netflix para este fim de semana (20 e 21/06) imagem

Qual é a história de A Casa do Dragão?

A série se passa cerca de duzentos anos antes dos eventos de Game of Thrones e é adaptada do livro ‘Fogo & Sangue’, de George R. R. Martin.

A Casa do Dragão começa acompanhando o Rei Viserys I (Paddy Considine), sua primogênita Princesa Rhaenyra (Milly Alcock na versão mais jovem e Emma D'Arcy na mais velha), o tio da menina, Príncipe Daemon (Matt Smith).

Depois que Rei Viserys casa Alicent Hightower (Emily Carey na versão mais jovem e Olivia Cooke na mais velha), filha da Mão do Rei, Otto Hightower (Rhys Ifans), a sucessão que iria para Rhaenya passa a ser ameaçada.

Juntos, o casal traz ao mundo Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) e Aemond Targareyn (Ewan Mitchell), e os Hightowers acreditam que Aegon deve ser rei.

A segunda temporada focou nos embates entre os Pretos (Rhanerya) e Verdes (Alicent) através de casamentos, heranças e dragões. Essa rixa leva à guerra entre casas e muda o destino de todos os Sete Reinos de Westeros.

A série já está renovada para quarta e última temporada, que deve chegar em 2028.

Assista ao trailer da terceira temporada de A Casa do Dragão:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

A Casa do Dragão HBO House of the Dragon

Relacionadas

Mais lidas