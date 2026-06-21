A Casa do Dragão: veja que horas estreia a terceira temporada da série

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‘A Casa do Dragão’, série derivada de ‘Game of Thrones’, retorna para a terceira temporada neste domingo, 21. Os novos episódios prometem intensificar ainda mais o conflito entre os Targaryen pelo Trono de Ferro e o comando de Westeros.

Que horas estreia a terceira temporada de A Casa do Dragão?

Assim como nas temporadas anteriores, os episódios serão lançados semanalmente e irão ao ar às 22h (pelo horário de Brasília) na HBO Max.

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Calendário de lançamento dos episódios:

Episódio 1: 21 de junho

Episódio 2: 28 de junho

Episódio 3: 5 de julho

Episódio 4: 12 de julho

Episódio 5: 19 de julho

Episódio 6: 26 de julho

Episódio 7: 2 de agosto

Episódio 8: 9 de agosto

Qual é a história de A Casa do Dragão?

A série se passa cerca de duzentos anos antes dos eventos de Game of Thrones e é adaptada do livro ‘Fogo & Sangue’, de George R. R. Martin.

A Casa do Dragão começa acompanhando o Rei Viserys I (Paddy Considine), sua primogênita Princesa Rhaenyra (Milly Alcock na versão mais jovem e Emma D'Arcy na mais velha), o tio da menina, Príncipe Daemon (Matt Smith).

Depois que Rei Viserys casa Alicent Hightower (Emily Carey na versão mais jovem e Olivia Cooke na mais velha), filha da Mão do Rei, Otto Hightower (Rhys Ifans), a sucessão que iria para Rhaenya passa a ser ameaçada.

Juntos, o casal traz ao mundo Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) e Aemond Targareyn (Ewan Mitchell), e os Hightowers acreditam que Aegon deve ser rei.

A segunda temporada focou nos embates entre os Pretos (Rhanerya) e Verdes (Alicent) através de casamentos, heranças e dragões. Essa rixa leva à guerra entre casas e muda o destino de todos os Sete Reinos de Westeros.

A série já está renovada para quarta e última temporada, que deve chegar em 2028.

Assista ao trailer da terceira temporada de A Casa do Dragão: