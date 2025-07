A franquia de ficção científica que está de volta para aterrorizar fãs

Franquia teve início lá em 1993 - Foto: Divulgação

Os fãs de ficção científica vão estar bem servidos em julho. Isso porque uma das maiores franquias do gênero está de volta e promete aterrorizar — no bom sentido, é claro — quem se aventurar a assistir o novo capítulo. A série de filmes em questão é Jurassic Park.

Com direção de Gareth Edwards (Godzilla e Rogue One: Uma História Star Wars), o novo longa da saga, Jurassic World: Recomeço, chega aos cinemas em 3 de julho. Antes disso, o último capítulo da franquia nas telonas, Jurassic World: Domínio, foi lançado em 2022.

O início de tudo

A franquia teve início lá em 1993, quando o lendário Steven Spielberg lançou o clássico Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros, que virou uma trilogia. O Mundo Perdido: Jurassic Park (1997) e Jurassic Park 3 (2001) foram as sequências.

Depois disso, a franquia teve um recomeço com outra trilogia soft reboot — uma forma de reiniciar uma franquia, série ou universo ficcional que mantém certa continuidade com o material original, mas introduz mudanças significativas, seja no tom, estilo ou elementos da história —, formada por Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015), Jurassic World: Reino Ameaçado (2018) e Jurassic World: Domínio (2022).

Jurassic World: Recomeço é uma sequência independente que apresenta novos personagens, interpretados por Scarlett Johansson (Viúva Negra), Jonathan Bailey (Wicked) e Mahershala Ali (Moonlight), e tem o retorno de David Koepp, roteirista dos dois primeiros filmes.

Mas afinal, qual é a história de Jurassic World: Recomeço?

O novo capítulo da franquia se passa 5 anos após os eventos de Jurassic World: Domínio, quando a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. Os poucos sobreviventes vivem em ambientes equatoriais isolados.

A trama gira em torno de uma equipe, com Zora Bennett, Dr. Henry Loomis e Duncan Kincaid, em uma missão para obter amostras de DNA das três criaturas mais colossais da terra, mar e ar. Dentro dessa biosfera tropical, as criaturas detêm a chave para a criação de um medicamento com potencial para salvar inúmeras vidas humanas. A missão é repleta de desafios extremos e a equipe luta contra o tempo e os perigos de um mundo onde a natureza selvagem é a única soberana.

Retorno à origem

O roteirista David Koepp revelou, em entrevista concedida ao The Discourse Podcast, que Jurassic World: Recomeço é um retorno à origem da franquia Jurassic Park.

"Espero que as pessoas gostem do filme, porque a série tendeu a mudar depois [Jurassic Park 3], e parecia: ‘Ok, então vamos mudar o tom’. Steven [Spielberg] e eu estávamos interessados ​​em um tom que fosse talvez mais próximo do primeiro filme. Eu o vi logo no início como um filme de missão”, disse.

“Gosto de coisas que são movidas por garrafas, por contenção. Desenvolver uma equipe limitada e algo que eles têm que realizar – tudo isso foi muito divertido. E foi simplesmente divertido retornar àquele mundo de grandes aventuras apoiado pela ciência real e criar alguns novos personagens legais. Você não tem sempre a chance de ter uma tela em branco e dizer: ‘O que você quer fazer?’ Não havia expectativas de franquia além de dinossauros”, completou.

Jurassic World: Recomeço estreia em 3 de julho nos cinemas.

Assista ao trailer de Jurassic World: Recomeço: