A melhor série policial da Netflix merece entrar na sua lista hoje

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Estamos na noite de sexta-feira e, com o fim de semana começando, muita gente aproveita o tempo livre para colocar uma boa série em dia.

Para quem quer fugir do tédio sem precisar investir semanas em uma maratona, a Netflix guarda uma produção de suspense que continua sendo considerada por muitos como a melhor série policial já lançada pela plataforma.

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É justamente esse o caso de Mindhunter. Com uma trama envolvente, personagens marcantes e um clima de tensão psicológica do começo ao fim, a produção conquistou a crítica especializada e segue sendo apontada como uma das maiores obras originais da Netflix.

Com apenas 19 episódios divididos em duas temporadas, a série é perfeita para quem quer aproveitar o fim de semana no sofá. A narrativa prende a atenção desde os primeiros minutos e entrega uma maratona intensa para quem gosta de investigações, serial killers e reviravoltas.



Para quem deseja aproveitar os dias de descanso com uma história inteligente e fugir do tédio, Mindhunter continua sendo uma das melhores opções do catálogo da Netflix, mesmo anos após seu lançamento.

O que torna Mindhunter tão especial?

Lançada em 2017, Mindhunter acompanha os agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Tench (Holt McCallany), que se unem à psicóloga Wendy Carr (Anna Torv) para comandar a Unidade de Ciências Comportamentais da agência.

Em vez de focar apenas nos crimes, a série explora a mente dos assassinos em série para entender como eles pensam e agem.

Produzida por David Fincher, que também dirigiu alguns episódios, a obra conquistou reconhecimento pela narrativa sofisticada e pela tensão construída sem recorrer à violência gratuita.

O cancelamento que ainda gera revolta

A primeira temporada alcançou 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto a segunda foi ainda mais elogiada, chegando a 99%. Mesmo assim, a produção acabou sendo encerrada antes de concluir sua história.

Entre os principais arcos que ficaram sem resposta está o drama vivido pela família de Bill Tench. O envolvimento do filho adotivo Brian (Zachary Scott Ross) em um crime mudou completamente a vida do personagem, mas a trama nunca recebeu uma conclusão.

Outro ponto frequentemente lembrado pelos fãs é a investigação envolvendo o Assassino BTK. O criminoso foi apresentado desde os primeiros episódios, mas sua história acabou interrompida antes de alcançar um desfecho mais desenvolvido.

Cena de Mindhunter - Foto: Divulgação

Por que a Netflix cancelou a série?

Apesar da excelente recepção da crítica, Mindhunter não ganhou uma terceira temporada. O motivo não esteve relacionado ao desempenho artístico da produção, mas aos custos envolvidos em sua realização.

Por se tratar de uma série de época, com uma direção artística bastante elaborada, o orçamento era elevado. O investimento acabou sendo considerado incompatível com o retorno esperado em audiência, levando a Netflix a interromper o projeto.

Vale a pena?

Sim. Mesmo sem um final definitivo, Mindhunter continua sendo uma das melhores séries policiais produzidas pela Netflix.

O roteiro inteligente, a atmosfera de suspense e o desenvolvimento dos personagens fazem da produção uma experiência envolvente para fãs do gênero.

Apesar de não ser lembrada com tanta frequência quanto outros sucessos da plataforma, a série merece ser revisitada ao longo desta semana.

Com apenas 19 episódios, ela entrega uma maratona curta, intensa e repleta de tensão psicológica, sendo uma excelente escolha para quem procura uma história viciante.