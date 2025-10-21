NO STREAMING
A minissérie da Netflix que superou os maiores sucessos da plataforma
Produção lidera o TOP 10 em 32 países, ultrapassando grandes sucessos e estreias aguardadas
Por Beatriz Santos
A Netflix acaba de revelar um novo sucesso global. A minissérie Desobedientes, lançada em 25 de setembro, registrou 48 milhões de horas assistidas em apenas quatro dias, alcançando o topo do ranking em 32 países, segundo dados do FlixPatrol.
A trama superou produções aguardadas como House of Guinness, criada por Steven Knight (Peaky Blinders), e a terceira temporada de Alice in Borderland, tornando-se a série mais vista do mundo na semana de estreia.
Leia Também:
Além de liderar o Top 10 global, Desobedientes ultrapassou 8 milhões de espectadores nos primeiros dias de exibição e já acumula 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, consolidando-se como uma das produções mais comentadas do momento.
Enredo tenso e atuações de peso
Protagonizada por Toni Collette, conhecida por Hereditário e O Sexto Sentido, a minissérie acompanha a policial Alex Dempsey (Mae Martin), que se muda para a pacata cidade de Tall Pines.
Logo após sua chegada, ela conhece duas adolescentes, Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind), que vivem em um centro local para jovens com problemas de comportamento. As garotas planejam fugir do lugar e acabam despertando o interesse da policial, que passa a investigar os mistérios por trás da escola.
À medida que a investigação avança, Alex descobre segredos obscuros na comunidade e passa a desconfiar de Evelyn (Collette), diretora reservada da instituição. Enquanto isso, Laura (Sarah Gadon), esposa de Alex, enfrenta crescente tensão à medida que o caso se complica.
A minissérie conta ainda com Brandon Jay McLaren, Tattiawna Jones e Patrick J. Adams no elenco.
Mistério, segredos e críticas sociais
Com apenas oito episódios, Desobedientes oferece uma narrativa rápida e envolvente, perfeita para quem busca suspense psicológico, mistério e drama em maratona curta.
Ambientada em uma cidade bucólica, a produção equilibra segredos sombrios, investigações policiais e dilemas morais, mantendo o público preso à tela até o último episódio.
A série é criação de Mae Martin, que também estrela a produção. Ela já havia desenvolvido Feel Good para a Netflix e, desta vez, mergulha em temas como pressão social, empatia, amizade e autoridade.
Martin revelou que a ideia nasceu de suas próprias experiências na juventude. “Eu era uma adolescente problemática no início dos anos 2000, e minha melhor amiga foi enviada para uma dessas escolas. Quando voltou, tinha as histórias mais loucas sobre isso”, contou em entrevista ao Tudum.
Inspirada em vivências reais e referências cinematográficas como Garota Interrompida, Corra! e Fargo, a criadora mistura drama adolescente e suspense psicológico, explorando o impacto de ambientes de controle e as relações humanas em meio à repressão.
Desobedientes se tornou um dos maiores sucessos recentes da Netflix. Com atmosfera tensa, metáforas sociais e reviravoltas a cada episódio, a minissérie prova por que conquistou o público em todo o mundo.
Veja o trailer de Desobedientes:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes