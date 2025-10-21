A minissérie da Netflix que superou os maiores sucessos da plataforma

Trama superou produções aguardadas como House of Guinness - Foto: Divulgação

A Netflix acaba de revelar um novo sucesso global. A minissérie Desobedientes, lançada em 25 de setembro, registrou 48 milhões de horas assistidas em apenas quatro dias, alcançando o topo do ranking em 32 países, segundo dados do FlixPatrol.

A trama superou produções aguardadas como House of Guinness, criada por Steven Knight (Peaky Blinders), e a terceira temporada de Alice in Borderland, tornando-se a série mais vista do mundo na semana de estreia.

Além de liderar o Top 10 global, Desobedientes ultrapassou 8 milhões de espectadores nos primeiros dias de exibição e já acumula 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, consolidando-se como uma das produções mais comentadas do momento.



Enredo tenso e atuações de peso

Protagonizada por Toni Collette, conhecida por Hereditário e O Sexto Sentido, a minissérie acompanha a policial Alex Dempsey (Mae Martin), que se muda para a pacata cidade de Tall Pines.

Logo após sua chegada, ela conhece duas adolescentes, Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind), que vivem em um centro local para jovens com problemas de comportamento. As garotas planejam fugir do lugar e acabam despertando o interesse da policial, que passa a investigar os mistérios por trás da escola.

Série é protagonizada por Toni Collette | Foto: Divulgação

À medida que a investigação avança, Alex descobre segredos obscuros na comunidade e passa a desconfiar de Evelyn (Collette), diretora reservada da instituição. Enquanto isso, Laura (Sarah Gadon), esposa de Alex, enfrenta crescente tensão à medida que o caso se complica.



A minissérie conta ainda com Brandon Jay McLaren, Tattiawna Jones e Patrick J. Adams no elenco.

Mistério, segredos e críticas sociais

Com apenas oito episódios, Desobedientes oferece uma narrativa rápida e envolvente, perfeita para quem busca suspense psicológico, mistério e drama em maratona curta.

Ambientada em uma cidade bucólica, a produção equilibra segredos sombrios, investigações policiais e dilemas morais, mantendo o público preso à tela até o último episódio.

A série é criação de Mae Martin, que também estrela a produção. Ela já havia desenvolvido Feel Good para a Netflix e, desta vez, mergulha em temas como pressão social, empatia, amizade e autoridade.

Mae Martin em Desobedientes | Foto: Divulgação

Martin revelou que a ideia nasceu de suas próprias experiências na juventude. “Eu era uma adolescente problemática no início dos anos 2000, e minha melhor amiga foi enviada para uma dessas escolas. Quando voltou, tinha as histórias mais loucas sobre isso”, contou em entrevista ao Tudum.



Inspirada em vivências reais e referências cinematográficas como Garota Interrompida, Corra! e Fargo, a criadora mistura drama adolescente e suspense psicológico, explorando o impacto de ambientes de controle e as relações humanas em meio à repressão.

Desobedientes se tornou um dos maiores sucessos recentes da Netflix. Com atmosfera tensa, metáforas sociais e reviravoltas a cada episódio, a minissérie prova por que conquistou o público em todo o mundo.

Veja o trailer de Desobedientes: