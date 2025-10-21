Menu
CINEINSITE
VEM AÍ!

Salvador recebe oficina gratuita de cinema com inscrições abertas

O curso será voltado para filmes nacionais de terror

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

21/10/2025 - 3:31 h
O curso contará com a presença de um diretor renomado
O curso contará com a presença de um diretor renomado

Os amantes do cinema brasileiro poderão participar de uma oficina gratuita em Salvador, capital da Bahia. Chamado “Atmosfera do Medo: Criando Narrativas de Terror no Cinema Brasileiro”, o encontro explorará o gênero do terror a partir de temas sociais, com estéticas sombrias e linguagens críticas.

Oferecida pela NuclArt Filmes & Produções, em parceria com o Curso de Comunicação da UNIFTC e realização da Caixa do Medo, a oficina será ministrada pelo cineasta Márcio Liolly, criador da primeira websérie de terror baiana.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de outubro, com vagas limitadas a apenas 20 pessoas, que serão escolhidas no dia 29. O encontro está marcado para o dia 31 de outubro de 2025, das 15h às 17h, na UNIFTC – Unidade Paralela.

Clique aqui para se inscrever

