Salvador recebe oficina gratuita de cinema com inscrições abertas
O curso será voltado para filmes nacionais de terror
Por Franciely Gomes
Os amantes do cinema brasileiro poderão participar de uma oficina gratuita em Salvador, capital da Bahia. Chamado “Atmosfera do Medo: Criando Narrativas de Terror no Cinema Brasileiro”, o encontro explorará o gênero do terror a partir de temas sociais, com estéticas sombrias e linguagens críticas.
Oferecida pela NuclArt Filmes & Produções, em parceria com o Curso de Comunicação da UNIFTC e realização da Caixa do Medo, a oficina será ministrada pelo cineasta Márcio Liolly, criador da primeira websérie de terror baiana.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de outubro, com vagas limitadas a apenas 20 pessoas, que serão escolhidas no dia 29. O encontro está marcado para o dia 31 de outubro de 2025, das 15h às 17h, na UNIFTC – Unidade Paralela.
Clique aqui para se inscrever
