A minissérie de 4 episódios da Netflix que vai te deixar sem fôlego

A nova série de suspense da Netflix, O Monstro de Florença, não apenas conquistou o público, ela se tornou o mais novo sucesso do streaming, ocupando atualmente o TOP 1 entre as produções mais assistidas da plataforma.

Com apenas quatro episódios, a minissérie revive um dos casos mais perturbadores da história criminal da Itália: o de um assassino em série que, entre 1968 e 1985, matou casais nos arredores de Florença e nunca teve sua identidade revelada.

O caso, que ficou conhecido como o do “Monstro de Florença” (Il Mostro di Firenze), se tornou uma verdadeira obsessão nacional e dividiu a opinião pública por décadas. As investigações envolveram suspeitos, teorias conspiratórias e até rumores de rituais satânicos e sociedades secretas.



O rastro de terror deixado por um assassino invisível

Durante quase duas décadas, o Monstro atacou sempre com o mesmo padrão, deixando as autoridades italianas em pânico. Suas vítimas eram casais jovens, que estacionavam em locais isolados para momentos de intimidade. Ele usava sempre a mesma pistola Beretta calibre .22, atacava à noite, geralmente em noites de Lua Nova, e deixava cenas brutais de mutilação.

Ao todo, foram oito duplos assassinatos que deixaram a cidade de Florença aterrorizada. As mulheres eram mortas com requintes de crueldade, e quatro dos crimes incluíram mutilações na região púbica, o que levou a polícia a acreditar que o assassino nutria uma raiva misógina e sexualmente motivada.

Mesmo com tanto material, a polícia jamais chegou ao verdadeiro culpado. Quatro homens — Stefano Mele, Pietro Pacciani, Mario Vanni e Giancarlo Lotti — foram acusados em momentos distintos, mas o mistério continua até hoje.

A série que mergulha no lado sombrio da investigação

Criada por Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, O Monstro de Florença reconstrói as investigações a partir do olhar da promotora Silvia Della Monica, interpretada por Liliana Bottone (Parthenope - Os Amores de Nápoles).

A trama se inicia após o quarto homicídio, em 1982, quando Della Monica decide tomar decisões ousadas: mente à imprensa, afirmando que uma vítima sobreviveu e descreveu o assassino, e começa a investigar casos antigos para buscar conexões entre os crimes.

Essas ações reacendem o caso e exercem pressão sobre os suspeitos, revelando a complexa teia de corrupção, medo e paranoia que cercava o sistema judiciário italiano na época.

Além de Bottone, o elenco inclui Marco Bullitta (A Arma Secreta), Francesca Olia (Timor), Valentino Mannias (Miriam - Il Diario), Giacomo Fadda (Para Roma com Amor) e Antonio Tintis (Happy Days Motel).

Entre o crime e o caos midiático

Mais do que apenas um relato policial, a minissérie mostra como a imprensa da época alimentou o pânico coletivo. Teorias sobre seitas, assassinatos rituais e conspirações políticas tomaram conta do noticiário, e o caso acabou se tornando um símbolo do medo e da desconfiança que pairava sobre a Itália dos anos 1980.

Mesmo décadas depois, o caso continua a ser investigado, com novas análises de DNA e tentativas de descobrir se o assassino agia sozinho ou fazia parte de um grupo.

Com direção envolvente e ambientação sombria, O Monstro de Florença combina drama criminal, suspense psicológico e fidelidade histórica. A atmosfera e as atuações intensas colocam o espectador dentro da investigação, expondo os erros, as injustiças e as dúvidas que jamais foram respondidas.