Na Netflix: esse filme é um dos melhores filmes de Steven Spielberg

Filme disponível na Netflix explora a destruição emocional e ética que acompanha a vingança - Foto: Divulgação

A Netflix selecionou um dos filmes de Steven Spielberg, que muitas vezes é esquecido diante de seus grandes sucessos de bilheteria, para entrar no catálogo.

Quando pensamos em Spielberg, nomes como Tubarão, Jurassic Park e Indiana Jones vêm à mente imediatamente, assim como clássicos da ficção científica como E.T. e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Mas Spielberg fez muito mais, e o longa Munique, de 2005, é prova disso.

Terror nas Olimpíadas de 1972



Em setembro de 1972, durante as Olimpíadas de Munique, um ataque terrorista foi transmitido ao vivo para 900 milhões de pessoas. Um grupo palestino chamado Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica, matou dois integrantes da equipe israelense e manteve outros nove como reféns. Após 21 horas, todos os reféns foram mortos, marcando um dos episódios mais tensos do esporte mundial.

Pouco depois, Avner (Eric Bana), um jovem israelense devastado com os acontecimentos, recebe do Mossad uma ordem sem precedentes: abandonar sua esposa grávida e sua identidade para caçar e eliminar os 11 homens responsáveis pelo atentado. Avner aceita e lidera uma equipe de quatro agentes altamente treinados, viajando pelo mundo em sigilo absoluto para cumprir a missão.

Durante 164 minutos, Spielberg acompanha a extenuante missão do grupo com observações precisas e direção brilhante. À medida que Avner elimina seus alvos, percebe que a violência gera sempre novas ameaças, transformando os próprios agentes em prisioneiros de um ciclo interminável de vingança.

Munique explora a destruição emocional e ética que acompanha a vingança, por meio de imagens frias, olhares exaustos e uma atmosfera de desespero que permanece gravada na memória do espectador. Em 2024, foi lançado Setembro 5, filme que revisita a mesma tragédia, desta vez sob a perspectiva dos repórteres que cobriram o atentado.

Munique (2005) está disponível no catálogo da Netflix e Setembro 5 está disponível no Paramount+.