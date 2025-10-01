A minissérie escondida da Netflix que coloca você dentro de uma investigação

O Homem das Castanhas foi lançada em 2021 - Foto: Divulgação

A Netflix possui em seu catálogo diversos títulos e todos os meses novas produções estreiam por lá. Com tantas opções disponíveis, alguns filmes e séries acabam ficando escondidos. Um exemplo disso é ‘O Homem das Castanhas’, uma minissérie dinamarquesa de apenas 6 seis episódios.

Lançada em 2021 e baseada no livro de Søren Sveistrup, criador de ‘The Killing’, a trama combina o suspense policial com a atmosfera sombria do chamado Nordic Noir e apresenta uma investigação intensa, com reviravoltas, crimes brutais e personagens complexos.

Qual a história de O Homem das Castanhas?

A série se passa em um tranquilo subúrbio de Copenhagen, na Dinamarca. Quando a polícia faz uma terrível descoberta em uma manhã tempestuosa de outubro, uma jovem é encontrada brutalmente assassinada em um parquinho, com uma de suas mãos faltando.

Acima dela está pendurado um pequeno boneco feito de castanhas, que coloca um ponto de interrogação na cabeça dos investigadores. Logo, a ambiciosa detetive Naia Thulin é designada para o caso, trabalhando com seu novo parceiro, Mark Hess. Juntos, eles descobrem uma misteriosa pista que conecta o caso à filha desaparecida da política Rosa Hartung, sumida um ano antes.

