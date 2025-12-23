Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI ASSISTIR?

A série curta de suspense da Netflix que ninguém consegue parar de ver

Com apenas 8 episódios, suspense psicológico está no TOP 10 da plataforma e é ideal para maratona

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

23/12/2025 - 13:39 h
Produção tem apenas oito episódios
Produção tem apenas oito episódios -

Uma série curta de suspense vem chamando a atenção dos assinantes da Netflix e provando que não é preciso muitos episódios para conquistar o público.

Casadas e Caçadoras já soma mais de uma semana no TOP 10 da plataforma no Brasil e, atualmente, ocupa a oitava posição entre os títulos mais assistidos, impulsionada pelo boca a boca nas redes sociais.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lançada recentemente no catálogo brasileiro, a produção tem apenas oito episódios, característica que a transformou em uma escolha perfeita para quem busca uma maratona rápida e envolvente.

Leia Também:

A série de ficção científica genial da Netflix para ver em uma tarde
5 filmes novos da Netflix para espantar o tédio e salvar sua semana
Série brasileira entra em lista das melhores de 2025 de site americano

O suspense psicológico é baseado no romance homônimo da escritora May Cobb e mistura obsessão, poder e crime em uma trama que cresce em tensão a cada capítulo.

A história se passa em Maple Brook, uma cidade fictícia no leste do Texas que aparenta perfeição. É para lá que Sophie O’Neil, vivida por Brittany Snow, se muda após deixar Boston, acompanhada do marido e do filho.

Ex-publicitária, ela tenta se adaptar à rotina conservadora da comunidade, mas logo se sente atraída por um grupo seleto de mulheres ricas e influentes.

Esse círculo social, tão sedutor quanto perigoso, é comandado por Margo Banks, personagem de Malin Åkerman. O que começa como festas luxuosas e sensação de liberdade evolui rapidamente para jogos de manipulação e disputas de poder, levando a narrativa do drama social a um mistério cada vez mais sombrio.

O ponto de virada ocorre quando um assassinato choca a cidade, deixando claro que nada em Maple Brook é o que parece. O mistério central se desenvolve após a morte de uma jovem local, revelando segredos e hipocrisias escondidas sob a fachada perfeita da comunidade.

O elenco da série inclui ainda Dermot Mulroney, Chrissy Metz, Jaime Ray Newman, Katie Lowes e Evan Jonigkeit.

O sucesso não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, Casadas e Caçadoras foi o tema de pesquisa sobre programas de TV que mais cresceu no Google em 2025, superando títulos como The White Lotus e Round 6, e chegou a liderar o ranking de audiência da Netflix no país em agosto do mesmo ano.

A repercussão garantiu a renovação da série para uma segunda temporada, já confirmada pela plataforma.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Produção tem apenas oito episódios
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Produção tem apenas oito episódios
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

Produção tem apenas oito episódios
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Produção tem apenas oito episódios
Play

Avatar 3 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x