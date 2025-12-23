A série curta de suspense da Netflix que ninguém consegue parar de ver

VAI ASSISTIR?
Uma série curta de suspense vem chamando a atenção dos assinantes da Netflix e provando que não é preciso muitos episódios para conquistar o público.
Casadas e Caçadoras já soma mais de uma semana no TOP 10 da plataforma no Brasil e, atualmente, ocupa a oitava posição entre os títulos mais assistidos, impulsionada pelo boca a boca nas redes sociais.
Lançada recentemente no catálogo brasileiro, a produção tem apenas oito episódios, característica que a transformou em uma escolha perfeita para quem busca uma maratona rápida e envolvente.
O suspense psicológico é baseado no romance homônimo da escritora May Cobb e mistura obsessão, poder e crime em uma trama que cresce em tensão a cada capítulo.
A história se passa em Maple Brook, uma cidade fictícia no leste do Texas que aparenta perfeição. É para lá que Sophie O’Neil, vivida por Brittany Snow, se muda após deixar Boston, acompanhada do marido e do filho.
Ex-publicitária, ela tenta se adaptar à rotina conservadora da comunidade, mas logo se sente atraída por um grupo seleto de mulheres ricas e influentes.
Esse círculo social, tão sedutor quanto perigoso, é comandado por Margo Banks, personagem de Malin Åkerman. O que começa como festas luxuosas e sensação de liberdade evolui rapidamente para jogos de manipulação e disputas de poder, levando a narrativa do drama social a um mistério cada vez mais sombrio.
O ponto de virada ocorre quando um assassinato choca a cidade, deixando claro que nada em Maple Brook é o que parece. O mistério central se desenvolve após a morte de uma jovem local, revelando segredos e hipocrisias escondidas sob a fachada perfeita da comunidade.
O elenco da série inclui ainda Dermot Mulroney, Chrissy Metz, Jaime Ray Newman, Katie Lowes e Evan Jonigkeit.
O sucesso não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, Casadas e Caçadoras foi o tema de pesquisa sobre programas de TV que mais cresceu no Google em 2025, superando títulos como The White Lotus e Round 6, e chegou a liderar o ranking de audiência da Netflix no país em agosto do mesmo ano.
A repercussão garantiu a renovação da série para uma segunda temporada, já confirmada pela plataforma.
