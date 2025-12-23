Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RECONHECIMENTO

Série brasileira entra em lista das melhores de 2025 de site americano

Produção ganha reconhecimento internacional e reforça força do audiovisual nacional

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

23/12/2025 - 13:06 h
Produção brasileira entra em lista das melhores séries de 2025
Produção brasileira entra em lista das melhores séries de 2025 -

Uma produção brasileira conquistou espaço de destaque no cenário internacional em 2025. Dias Perfeitos entrou para a lista das melhores séries internacionais do ano elaborada pela Variety, site americano especializado em entretenimento, ampliando a repercussão da obra fora do Brasil.

Lançada em agosto, a série é baseada no livro homônimo de Raphael Montes e aposta em um suspense psicológico marcado por temas como obsessão, amor tóxico e manipulação.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O reconhecimento veio por meio de um ranking divulgado pela Variety, que selecionou dez produções originadas fora dos Estados Unidos com impacto cultural relevante e diversidade de gêneros.

Leia Também:

5 filmes novos da Netflix para espantar o tédio e salvar sua semana
A série de ficção científica genial da Netflix para ver em uma tarde
O filme de suspense sufocante no oceano que é sucesso no Prime Video

Além de Dias Perfeitos, a lista reúne títulos como Adolescência, Dood spoor, Merteuil: Jogos de Sedução, Too Much, Memórias de Um Carcereiro, The Celebrity Traitors, Casamento às Cegas: Habibi, Portobello e Anatomía de un instante, reforçando o alcance global das produções escolhidas.

Na trama, o público acompanha Téo, um estudante de medicina solitário que se apaixona à primeira vista por Clarice durante um churrasco. Após ter seus sentimentos rejeitados, ele passa a agir de forma extrema: droga a jovem e a sequestra, dando início a uma jornada perturbadora com o objetivo de fazê-la se apaixonar.

O elenco é liderado por Julia Dalavia, Jaffar Bambirra e Débora Bloch, e conta ainda com Fabiula Nascimento, Elzio Vieira, Juliana Gerais, Clarissa Pinheiro e Felipe Camargo.

Para quem deseja conferir a produção, Dias Perfeitos está disponível no catálogo do Globoplay, consolidando-se como uma das séries brasileiras de maior repercussão em 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globoplay séries

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Produção brasileira entra em lista das melhores séries de 2025
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Produção brasileira entra em lista das melhores séries de 2025
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

Produção brasileira entra em lista das melhores séries de 2025
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Produção brasileira entra em lista das melhores séries de 2025
Play

Avatar 3 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x