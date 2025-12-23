RECONHECIMENTO
Série brasileira entra em lista das melhores de 2025 de site americano
Produção ganha reconhecimento internacional e reforça força do audiovisual nacional
Por Beatriz Santos
Uma produção brasileira conquistou espaço de destaque no cenário internacional em 2025. Dias Perfeitos entrou para a lista das melhores séries internacionais do ano elaborada pela Variety, site americano especializado em entretenimento, ampliando a repercussão da obra fora do Brasil.
Lançada em agosto, a série é baseada no livro homônimo de Raphael Montes e aposta em um suspense psicológico marcado por temas como obsessão, amor tóxico e manipulação.
O reconhecimento veio por meio de um ranking divulgado pela Variety, que selecionou dez produções originadas fora dos Estados Unidos com impacto cultural relevante e diversidade de gêneros.
Leia Também:
Além de Dias Perfeitos, a lista reúne títulos como Adolescência, Dood spoor, Merteuil: Jogos de Sedução, Too Much, Memórias de Um Carcereiro, The Celebrity Traitors, Casamento às Cegas: Habibi, Portobello e Anatomía de un instante, reforçando o alcance global das produções escolhidas.
Na trama, o público acompanha Téo, um estudante de medicina solitário que se apaixona à primeira vista por Clarice durante um churrasco. Após ter seus sentimentos rejeitados, ele passa a agir de forma extrema: droga a jovem e a sequestra, dando início a uma jornada perturbadora com o objetivo de fazê-la se apaixonar.
O elenco é liderado por Julia Dalavia, Jaffar Bambirra e Débora Bloch, e conta ainda com Fabiula Nascimento, Elzio Vieira, Juliana Gerais, Clarissa Pinheiro e Felipe Camargo.
Para quem deseja conferir a produção, Dias Perfeitos está disponível no catálogo do Globoplay, consolidando-se como uma das séries brasileiras de maior repercussão em 2025.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes