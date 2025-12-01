Menu
NO STREAMING

A série de suspense com espionagem perfeita para ver hoje na Netflix

Netflix esconde um suspense baseado em fatos reais, intenso e com apenas seis episódios

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

01/12/2025 - 16:00 h
Assim como A Agente, série da Netflix combina espionagem real, tensão constante e uma trama que prende do começo ao fim
A Netflix ainda não confirmou a segunda temporada de A Agente, mas quem gostou da série não precisa procurar muito para encontrar uma substituta à altura. Lançada em 2019 e hoje pouco comentada, The Spy é uma minissérie de seis episódios – com pouco mais de cinco horas ao todo – perfeita para ser maratonada em uma tarde.

Assim como A Agente, ela combina espionagem real, tensão constante e uma trama que prende do começo ao fim. À época da estreia, foi alvo de elogios da crítica, conquistando 86% no Rotten Tomatoes e nota 7,9 no IMDb.

A história real que virou série

Criada por Gideon Raff, The Spy acompanha a trajetória de Eli Cohen, um dos agentes mais célebres do Mossad. Interpretado por Sacha Baron Cohen em um papel dramaticamente incomum para sua carreira, o espião viveu uma das operações mais ousadas dos anos 1960 ao se infiltrar nos altos escalões políticos e militares da Síria.

A série retrata sua transformação: de um simples funcionário de escritório a peça-chave da inteligência israelense, passando por anos vivendo sob identidade falsa, influenciando decisões estratégicas e transitando entre generais, empresários e autoridades do regime sírio. Tudo isso em uma atmosfera digna de filme de ação, mas baseada completamente em fatos reais.

Em todo o mundo, poucas agências de inteligência alimentam tanta curiosidade quanto o Mossad. E, dentro dela, pouquíssimos nomes ganharam o status lendário de Eli Cohen. Entre 1961 e 1965, ele se fez passar por Kamal Amin Thabet, um suposto empresário árabe rico, capaz de circular entre os mais poderosos de Damasco, e de extrair deles informações preciosas.

Cohen não apenas viveu sem ser descoberto na Síria, ele conseguiu chegar à alta sociedade local, teve acesso direto a líderes políticos e militares, viu seu apartamento ser usado como esconderijo para encontros secretos e se tornou até locutor de rádio, celebridade suficiente para que ninguém suspeitasse de suas atividades.

