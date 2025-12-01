Na Netflix: essa minissérie viciante e original vai explodir sua mente

Série da Netflix foi injustamente ignorada por muitos - Foto: Divulgação

A Netflix abriga produções que desafiam o olhar do espectador, mas poucas conseguem causar tanto estranhamento e curiosidade quanto Maniac, minissérie de apenas dez episódios estrelada por Emma Stone e Jonah Hill.

A produção, que foi injustamente ignorada por muitos, faz da distorção entre realidade e ficção seu maior trunfo, e é exatamente essa mistura que transforma cada capítulo em uma surpresa desconcertante.

Ao contrário das longas e complexas temporadas de sucessos como Dark ou Stranger Things, Maniac aposta em uma narrativa enxuta, perfeita para maratonar em poucas horas. A série conduz o espectador por uma jornada em que luzes, referências pop, delírios e transformações visuais constroem uma atmosfera única.

Logo de início, acompanhamos Annie (Emma Stone) e Owen (Jonah Hill), dois desconhecidos marcados por transtornos mentais que atravessam suas vidas desde cedo.

A ruptura acontece quando ambos aceitam participar de um experimento com uma droga capaz de — supostamente — “curar qualquer doença mental”. É nesse ponto que a trama começa a distorcer a realidade de forma cada vez mais radical.

Uma viagem sem volta

A cada comprimido ingerido, os personagens são lançados em mundos fantásticos, estranhos e inquietantes. Lá, vivem aventuras e narrativas que os obrigam a interpretar papéis completamente diferentes de suas identidades reais, e isso vale também para outras participantes do experimento, como Francesca (Dominique Fishback) e Patricia (Ariel Gade).

O resultado é uma sucessão de episódios nos quais cada cenário, personalidade e desafio parece mais absurdo que o anterior, construindo a sensação deliberada de que nada é estável e tudo pode acontecer.

Elenco de peso e mudança constante

Além de contar com atuações de Emma Stone e Jonah Hill, Maniac reúne nomes como Julia Garner, Justin Theroux, Sonoya Mizuno, Gabriel Byrne e Sally Field. O elenco reforça a mistura de humor, drama, ficção científica e caos que alimenta o tom da minissérie.

À medida que os dois protagonistas avançam na experiência, ora rindo, ora confusos, ora perdidos em identidades paralelas, também são levados a questionar quem realmente são. Só no desfecho a verdade por trás de tudo é revelada, entregando uma conclusão que deixa o espectador com mais perguntas do que respostas.

Aclamada, mas ainda subestimada

Apesar da atmosfera excêntrica e da narrativa fragmentada, o público recebeu Maniac de forma bastante positiva. A minissérie acumula 85% de aprovação no Rotten Tomatoes, prova de que sua ousadia conquistou o coração dos espectadores que gostam de desafios e de narrativas fora da caixa.

Pronta para embarcar em uma história que brinca com a mente e com a percepção de realidade? Maniac está disponível na Netflix, e garante uma das experiências mais originais do catálogo.