Vencedor do Oscar, Tom Stoppard morre aos 88 anos
Cineasta venceu a premiação na categoria "Melhor Roteiro Original"
Por Luiza Nascimento
O cineasta Tom Stoppard, vencedor do Oscar, morreu aos 88 anos por causas naturais. A notícia foi confirmada pelo agente do artista neste sábado, 29.
“Ele será lembrado por seus trabalhos, por seu brilhantismo e pela sua humanidade, além de sua sagacidade, sua irreverência, sua generosidade de espírito e seu amor profundo pela língua inglesa. Foi uma honra trabalhar com Tom e conhecê-lo”, disse o agente.
A carreira
Tom Stoppard venceu o Oscar em 1998, na categoria "Melhor Roteiro Original", com o filme Shakespeare Apaixonado. Além disso, ele foi premiado cinco vezes com o Tony Awards, maior troféu do teatro dos Estados Unidos.
Stoppard teve participações em outras franquias de sucesso como Star Wars e Indiana Jones. O cineasta foi condecorado cavaleiro do Império Britânico, ganhando o título de Sir.
No Brasil, ele teve uma passagem rápida em 2008, quando participou da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).
