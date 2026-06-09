A série escondida da Netflix que vai salvar sua terça com 8 episódios

Estamos no início da semana, mas a vontade de assistir boas histórias continua mesmo em meio à correria da rotina. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção incrível para quem busca uma produção envolvente para assistir nesta terça-feira e nada como uma série enxuta para começar hoje e terminar antes do fim de semana.

Lançada em 2026, De Belfast ao Paraíso acabou ficando escondida em meio aos grandes lançamentos do catálogo, apesar de reunir comédia, investigação policial e uma trama cheia de mistérios em apenas oito episódios. A recepção também chama atenção: a série conquistou 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

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Uma morte que reúne antigas amigas

A história acompanha Saoirse, Robyn e Dara, três mulheres que construíram uma forte amizade ainda na época da escola, mas que acabaram seguindo caminhos completamente diferentes na vida adulta.

Aos 38 anos, elas já não mantêm contato frequente e também se distanciaram de Greta, a quarta integrante do grupo.

Tudo muda quando chega a notícia inesperada da morte da antiga amiga. Diante da tragédia, as três decidem viajar até o Condado de Donegal para prestar suas homenagens à família e participar do velório.

No entanto, o que parecia ser apenas uma despedida rapidamente se transforma em algo muito maior.

Mistério, humor e segredos do passado

Ao chegarem ao local da cerimônia, Saoirse, Robyn e Dara encontram uma situação estranha. Além da presença de familiares excêntricos, o ambiente desperta desconfiança desde os primeiros momentos.

As suspeitas aumentam quando elas descobrem que o corpo presente no caixão não pertence a Greta. A partir daí, as amigas passam a investigar o que realmente aconteceu e acabam mergulhando em uma rede de mistérios conectados a acontecimentos do passado que permaneceram escondidos por décadas.

A jornada se transforma em uma inesperada viagem pela Irlanda, combinando situações absurdas, momentos cômicos e uma investigação que se torna cada vez mais perigosa.

O retorno de uma criadora elogiada

A série marca o retorno da roteirista Lisa McGee ao universo televisivo após o sucesso de Derry Girls, uma das comédias mais elogiadas dos últimos anos.

Desta vez, a criadora troca o ambiente escolar por uma narrativa que mistura suspense, humor ácido e drama. O resultado é uma produção que consegue equilibrar diferentes gêneros sem perder o ritmo, explorando tanto a investigação central quanto os conflitos pessoais das protagonistas.

Enquanto o mistério avança, a série também dedica tempo para aprofundar as relações entre as personagens, revelando antigas mágoas, segredos e os motivos que levaram o grupo a se afastar ao longo dos anos.

O que esperar dos oito episódios?

Com apenas oito capítulos, a produção aposta em uma narrativa dinâmica e repleta de reviravoltas. A cada episódio, novas pistas surgem enquanto as protagonistas tentam entender o que realmente aconteceu com Greta.

Ao mesmo tempo, a série aproveita o cenário da Irlanda do Norte para construir uma atmosfera única, alternando momentos de tensão com situações cômicas e diálogos afiados.

A combinação entre investigação policial, humor tragicômico e desenvolvimento das personagens faz com que a história mantenha o interesse do início ao fim.

Vale a pena?

Para quem procura uma série curta, diferente e capaz de unir suspense e comédia na medida certa, De Belfast ao Paraíso surge como uma das surpresas mais interessantes do catálogo da Netflix em 2026.

A produção entrega um mistério envolvente, personagens carismáticas e uma trama que sabe dosar tensão e humor sem exageros.

Com apenas oito episódios e 95% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, é uma ótima escolha para quem deseja começar uma nova maratona nesta terça-feira e terminar a semana com mais uma boa história concluída.