A série que chegou ao TOP 1 na Netflix e ninguém consegue parar de ver

Série da Netflix de apenas seis episódios é ideal para os fãs de suspense - Foto: Divulgação

Lançada recentemente, Dele & Dela se transformou em um fenômeno quase imediato e, em poucos dias no catálogo da Netflix, alcançou o TOP 1 entre as produções mais assistidas da plataforma.

O resultado reforça uma tendência já consolidada no streaming. Tramas policiais cheias de mistério, reviravoltas e jogos psicológicos seguem como um dos carros-chefe da Netflix, especialmente quando apostam em formatos mais enxutos. Minisséries com poucos episódios têm se mostrado ideais para quem busca histórias intensas e fáceis de maratonar.

É exatamente esse o caso da nova produção. Com apenas seis episódios, a série pode ser assistida do início ao fim em uma única tarde, mantendo o espectador preso a uma narrativa densa, cheia de segredos e desconfianças, perfeita para quem gosta de suspense contínuo.

Baseada em um livro de sucesso e ambientada em uma cidade pequena repleta de aparências enganosas, a trama combina investigação criminal, drama psicológico e relações mal resolvidas, elementos que ajudam a explicar por que a série rapidamente dominou o ranking da plataforma.



Ambientada entre o calor sufocante de Atlanta e a aparente tranquilidade da cidade de Dahlonega, no norte da Geórgia, a história acompanha Anna, uma âncora jornalística que vive de forma reclusa e distante da carreira e dos amigos. Ao descobrir um assassinato em sua cidade natal, ela decide mergulhar no caso em busca de respostas, reacendendo conflitos do passado.

O detetive responsável pela investigação passa a desconfiar do envolvimento de Anna no crime, colocando-a no centro das atenções. À medida que o caso avança, a relação complexa entre os dois ganha contornos cada vez mais tensos, enquanto segredos antigos vêm à tona e o clima pacato da cidade se revela apenas uma fachada.

A série é mais uma aposta da Netflix no filão dos thrillers criminais, gênero que atravessa décadas e se reinventa constantemente. Com a ascensão do streaming, histórias desse tipo passaram a adotar formatos mais compactos, como minisséries e antologias, muitas vezes inspiradas em livros ou casos reais.

Além do suspense bem construído, a produção chama atenção pelo elenco liderado por Tessa Thompson e Jon Bernthal, acompanhados por nomes como Sunita Mani, Pablo Schreiber, Crystal Fox, Marin Ireland, Rebecca Rittenhouse e Chris Bauer, entre outros.

O roteiro é assinado por William Oldroyd, Bill Dubuque, Dee Johnson e Tori Sampson, com base no livro de Alice Feeney. A direção dos episódios fica a cargo de William Oldroyd e Anja Marquardt, responsáveis por conduzir uma narrativa marcada por tensão constante e múltiplas camadas de mistério.