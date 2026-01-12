Menu
HOME > CINEINSITE
NOVO FILME!

Disney prepara novo filme de vilão após sucesso de Cruella e Malévola

Estúdio aposta em novo olhar para personagens icônicos dos clássicos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

12/01/2026 - 15:03 h
Disney se prepara para dar destaque a mais um antagonista
Após transformar vilãs em protagonistas e ampliar seu universo de live-actions, a Disney se prepara para dar destaque a mais um antagonista clássico, apostando em um novo projeto centrado em um de seus personagens mais conhecidos.

Há anos, o estúdio revisita suas animações em versões com atores reais. Produções como Lilo & Stitch, Dumbo, O Rei Leão, Mulan, A Pequena Sereia e Branca de Neve marcaram essa fase recente, dividindo opiniões entre público e crítica, mas mantendo a Disney no centro das conversas sobre grandes lançamentos.

O movimento, no entanto, não se limita aos heróis: vilões também passaram a ganhar espaço próprio nas narrativas.

Depois do sucesso de filmes como Malévola e Cruella, a estratégia agora avança para outro nome emblemático. Segundo a revista especializada Deadline, a Disney está em estágio inicial de desenvolvimento de um longa-metragem focado em Gaston, personagem apresentado ao público no clássico animado A Bela e a Fera, de 1991.

Conhecido como o estalajadeiro vaidoso e habilidoso com armas, Gaston ficou marcado por sua obsessão por Bela e por se tornar o principal antagonista da história.

Na versão live-action lançada em 2017, o personagem foi interpretado por Luke Evans, em um filme que arrecadou mais de US$ 1,2 bilhão em bilheteria mundial, resultado que chegou a motivar especulações sobre uma série derivada, ideia que acabou sendo descartada.

Na versão live-action lançada em 2017, o personagem foi interpretado por Luke Evans
Ainda são poucos os detalhes sobre a nova produção. As informações iniciais indicam que o filme trará uma história original, com tom aventuresco e um novo ator assumindo o papel principal.

A direção não foi anunciada, mas o roteiro ficará a cargo de Dave Callaham, conhecido por trabalhos em Os Mercenários, Godzilla, Mulher-Maravilha 1984, Mortal Kombat e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. A produção será assinada por Michelle Rejwan, responsável por todos os novos filmes de Star Wars desde 2019.

Enquanto o novo projeto não avança, os fãs podem revisitar as versões live-action de clássicos como A Bela e a Fera, O Rei Leão e Mulan no catálogo do Disney+.

x