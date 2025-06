A série que mostra por que o Brasil quase explodiu em 1961

Série em três episódios revisita a tentativa de golpe militar - Foto: Arquivo | PDT

Pouca gente lembra da crise que quase mergulhou o Brasil numa guerra civil em 1961. Mas a série documental 1961 faz um resgate desse momento histórico.

Dirigida, roteirizada e produzida por Amir Labaki, a série em três episódios revisita a tentativa de golpe militar que tentou impedir a posse de João Goulart (Jango) após a renúncia de Jânio Quadros. O Brasil ficou à beira do caos: ministros militares queriam impedir a sucessão constitucional enquanto Jango estava em viagem oficial à China.

Com documentos inéditos e depoimentos exclusivos, 1961 reconstrói os bastidores da resistência legalista liderada por Leonel Brizola no Rio Grande do Sul e o acordo político que instituiu o parlamentarismo, permitindo que Jango assumisse, com Tancredo Neves como primeiro-ministro.

A série traz áudios de John F. Kennedy discutindo o posicionamento dos EUA, fotos confidenciais da Casa Branca, boletins secretos da CIA e até trechos de entrevista com o general Ernesto Geisel sobre o plano militar para barrar Goulart.

Entre os entrevistados estão figuras históricas como Rubens Ricupero, Aldo Arantes (ex-presidente da UNE), o jornalista Flávio Tavares, além de participações especiais de Fernanda Montenegro, Cacá Diegues, Luiz Carlos Barreto e Paulo César Pereio.

Baseada no livro de Amir Labaki (1961 – A Crise da Renúncia e a Solução Parlamentarista), a produção estreou no Canal Brasil e está disponível no Globoplay (Plano Premium),