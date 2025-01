Aaron Pierre revela rotina de treino para interpretar Lanterna Verde

Aaron Pierre interpretará John Stewart na aguardada série dos Lanternas Verdes do DCU - Foto: Divulgação

Aaron Pierre, que interpretará John Stewart na aguardada série dos Lanternas Verdes do DCU, está focado na preparação para o papel. Durante sua participação no podcast 'The Chris Evans Breakfast Show', o ator revelou que está se dedicando tanto fisicamente quanto intelectualmente.

Leia mais:

>> Documentário sobre P. Diddy ganha primeiro trailer; assista

>> Netflix divulga primeiro teaser da 3ª temporada de Round 6; veja

>> ‘Nosferatu’ e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

"Estou me preparando agora", revelou Pierre. "Estou fazendo uma lição de casa intensa e me preparando fisicamente. Estou tentando ser o melhor estudante possível e tirar as melhores notas", brincou. "Sou muito meticuloso e quero fazer tudo o que for necessário para me sentir completamente preparado para isso".

Confira abaixo:



"Estou me preparando agora", revelou Pierre no podcast *The Chris Evans Breakfast Show*. "Estou fazendo uma lição de casa intensa e me preparando fisicamente. Estou tentando ser o melhor estudante possível e tirar as melhores notas", brincou. "Sou muito meticuloso e quero fazer tudo o que for necessário para me sentir completamente preparado para isso". Confira abaixo:



A série dos Lanternas Verdes terá oito episódios e será comandada por Damon Lindelof (Lost, Watchmen), Chris Mundy (Ozark) e Tom King, responsáveis pela história.



Além disso, o projeto contará com os roteiristas Justin H. Britt-Gibson, conhecido por 'Counterpart', Breannah Gibson, que integrou a equipe de 'Pinguim', e Vanessa Baden Kelly, que trabalhou em 'A Vida Sexual das Universitárias'.

O elenco inclui nomes como Kyle Chandler que co-estrelará a série como Hal Jordan, Kelly Macdonald (Boardwalk Empire) e Garret Dillahunt (The Walking Dead). Embora a série ainda não tenha uma data de estreia confirmada, espera-se que chegue à HBO e a Max em 2025.