Netflix divulga primeiro teaser da 3ª temporada de Round 6; veja

FENÔMENO DO STREAMING

Round 6 terá nova temporada em 2025 - Foto: Divulgação

A Netflix confirmou novos episódios de Round 6 para 2025. Nesta quarta-feira, 1º, a plataforma de streaming lançou o primeiro teaser da terceira e última temporada do sucesso.

O vídeo foi divulgado pela empresa uma semana após o lançamento da segunda temporada da série sul-coreana, que tem sido considerado um dos grandes sucessos do streaming.

No teaser, a famosa boneca do jogo surge acompanhada de um novo personagem. “Todos digam oi para Chul-su. Round 6 3 será lançado em 2025”, disparou o perfil oficial da Netflix no X.

O vídeo é um trecho da cena de pós-créditos da temporada mais recente do seriado, que chegou à plataforma no dia 26 de dezembro.

Confira o vídeo: