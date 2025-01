Filme baiano 'Saudade fez Morada aqui Dentro' concorre ao prêmio APCA

O filme foi um dos seis finalistas brasileiros para o Oscar 2025 - Foto: Divulgação

O longa-metragem 'Saudade fez Morada aqui Dentro', dirigido por Haroldo Borges e produzido pelo coletivo Plano 3 Filmes, acaba de garantir um lugar de destaque no cenário cinematográfico nacional. A produção baiana, que já havia conquistado o público e a crítica, agora concorre em três categorias do renomado Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA): Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Ator (Bruno Jefferson).

O filme, que já foi aclamado em diversos festivais, como o de Mar del Plata, onde foi premiado como Melhor Filme, e a Mostra de São Paulo, onde recebeu o Prêmio Netflix, agora busca mais um reconhecimento. Além disso, 'Saudade fez Morada aqui Dentro' foi um dos seis finalistas brasileiros para o Oscar 2025.

"Recebemos com grande alegria a notícia das indicações para o Prêmio APCA", celebra o diretor Haroldo Borges. "Essa é uma conquista nossa, da Bahia, que reflete a força e a qualidade da nossa produção audiovisual."

O longa apresenta o jovem Bruno de 15 anos, que mora em um bairro humilde e deve superar as adversidades de uma doença degenerativa que, um dia, o fará ficar cego. Com todas as incertezas da adolescência, amplificadas pela cegueira iminente, o filme converte o destino trágico do seu protagonista em um relato de aprendizagem coletiva. Agora, Bruno tem que aprender com as diferenças a enxergar a vida com outros olhos. Com uma linguagem poética e emocionante, o longa-metragem aborda temas como a perda, a esperança e a força do amor.

'Saudade fez Morada aqui Dentro' é um projeto contemplado pelos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia. A produção também conta com o apoio do Projeto Paradiso para sua distribuição em salas de cinema.

Atualmente, o filme está disponível na plataforma Netflix.