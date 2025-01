Netflix comenta rumores sobre Leonardo DiCaprio em Round 6 - Foto: Reprodução

Nos últimos dias, rumores indicavam que Leonardo DiCaprio faria parte do elenco da terceira temporada de Round 6. A especulação surgiu após o site coreano Osen publicar um artigo afirmando a participação do astro. No entanto, a Netflix rapidamente esclareceu a situação.

“Os rumores são completamente falsos. Relatos do envolvimento de Leonardo DiCaprio na terceira temporada de Round 6 são totalmente infundados”, afirmou a empresa ao site Soompi.

A segunda temporada da série estreou na Netflix em 26 de dezembro, dando continuidade ao enredo que conquistou o público global. A terceira temporada, que será a última, tem estreia prevista para 2025, prometendo elucidar o destino dos personagens.