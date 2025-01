Batman 2 é adiado para 2027; entenda o motivo - Foto: Reprodução

A Warner Bros. anunciou que as filmagens de Batman 2 só terão início no segundo semestre de 2025, mais precisamente no final do verão. Como resultado, o lançamento do filme foi adiado em um ano. Anteriormente marcado para outubro de 2026, a sequência dirigida por Matt Reeves agora tem estreia prevista para o dia 1 de outubro de 2027.

Leia:

Lançado nos cinemas brasileiros em 2022, O Batman traz Robert Pattinson no papel do jovem Bruce Wayne, em seus primeiros anos como o Cavaleiro das Trevas. O elenco também conta com Zoë Kravitz como a Mulher-Gato, Colin Farrell no papel do Pinguim, Paul Dano como o vilão Charada e John Turturro interpretando Carmine Falcone. Jeffrey Wright assume o papel do Comissário Gordon, enquanto Andy Serkis dá vida a Alfred. Na trama, Batman enfrenta o Charada, enquanto lida com uma série de mafiosos que dominam Gotham City.