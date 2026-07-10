Adeus ao catálogo? Netflix estuda a criação de canais ao vivo

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A Netflix avalia mudanças que podem transformar a forma como os usuários consomem conteúdo na plataforma. Entre as alternativas em estudo estão a criação de canais com programação contínua e a oferta de pacotes que reúnam serviços de streaming de outras empresas em uma única assinatura.

As propostas fazem parte de uma estratégia para aumentar o tempo de permanência dos assinantes no serviço. De acordo com informações publicadas pelo The Wall Street Journal, a empresa identificou uma queda nos índices de engajamento e passou a discutir novas maneiras de manter os usuários mais ativos na plataforma.

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Canais ao vivo estão entre as possibilidades

Uma das ideias analisadas pela Netflix é disponibilizar canais com transmissão contínua de filmes, séries ou conteúdos organizados por gêneros, sem que o assinante precise escolher manualmente o que deseja assistir.

O modelo lembra a experiência já oferecida por plataformas como LG Channels e Samsung TV Plus, nas quais a programação segue de forma ininterrupta.

Além de facilitar o consumo de conteúdo, a iniciativa também pode ampliar as possibilidades de publicidade dentro da plataforma. Segundo o jornal, o formato abriria espaço para novos tipos de anúncios, incluindo comerciais que não poderiam ser ignorados durante a programação.

Netflix também estuda reunir outros streamings



Outra possibilidade discutida pelos executivos é permitir que assinantes contratem serviços de streaming de outras empresas diretamente pelo aplicativo da Netflix.

O modelo seria semelhante ao já adotado por plataformas como Apple TV e Amazon Prime Video, que funcionam como agregadoras de diferentes serviços de assinatura.

Entre os nomes citados nas discussões está o Peacock, plataforma da NBCUniversal. No entanto, como o serviço não possui forte presença no Brasil, a composição desses pacotes poderá variar de acordo com cada mercado.

Queda no engajamento motivou discussões

Segundo o The Wall Street Journal, o engajamento dos assinantes se tornou uma das principais preocupações da empresa. O indicador mede quanto tempo os usuários passam assistindo aos conteúdos e a frequência com que concluem filmes e séries.

Para o mercado de streaming, essa métrica é considerada essencial, já que usuários mais engajados tendem a permanecer por mais tempo como assinantes e apresentam menor probabilidade de cancelar o serviço.

Apesar das mudanças em estudo, a Netflix ainda não integrou seu catálogo ao aplicativo Apple TV, recurso aguardado por parte dos usuários de dispositivos da Apple por facilitar a busca por conteúdos disponíveis em diferentes plataformas.