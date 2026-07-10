Netflix pode ganhar TV ao vivo e promete experiência inédita

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A Netflix pode passar por uma nova transformação nos próximos anos. Mesmo liderando o mercado de streaming por assinatura, a empresa estuda mudanças que aproximariam a plataforma da experiência da TV tradicional, incluindo canais com programação ao vivo e a possibilidade de contratar serviços de outros streamings dentro do próprio aplicativo.

Segundo o The Wall Street Journal, as propostas fazem parte de discussões internas da companhia para aumentar o tempo de permanência dos assinantes na plataforma.

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Embora a Netflix continue registrando crescimento financeiro e baixos índices de cancelamento, o engajamento dos usuários se tornou uma das principais prioridades da empresa.



Netflix quer aumentar o tempo de uso

O debate ganhou força após executivos identificarem uma desaceleração no consumo de conteúdo pelos assinantes. No mercado de streaming, o tempo gasto assistindo a filmes e séries é considerado um dos principais indicadores de retenção.

Quanto maior o engajamento e a conclusão dos conteúdos, menores costumam ser as chances de cancelamento da assinatura, tornando esse um dos focos da estratégia da empresa.

TV ao vivo e novos serviços estão entre as propostas

Entre as alternativas analisadas está a criação de canais lineares, que funcionariam de forma semelhante à televisão tradicional, exibindo programação contínua organizada por gêneros ou temas.

Outra possibilidade é permitir que os usuários assinem plataformas concorrentes diretamente pela Netflix. O modelo já é adotado por empresas como Amazon e Apple e poderia transformar o aplicativo em um hub de entretenimento.

Estratégia acompanha mudanças no mercado

Caso os projetos avancem, eles representarão uma mudança importante na forma como a Netflix opera. Durante anos, a companhia concentrou sua estratégia exclusivamente em seu próprio catálogo e em uma navegação simplificada.

O cenário do streaming, no entanto, mudou nos últimos anos. Além da concorrência de plataformas como Disney+, HBO Max e YouTube, serviços gratuitos financiados por publicidade e canais lineares passaram a ganhar espaço entre o público.

A própria Netflix já flexibilizou posições anteriores ao lançar o plano com anúncios, que inicialmente era descartado pela empresa, mas acabou se tornando parte da estratégia de expansão.

Podcasts, vídeos curtos e eventos ao vivo

Enquanto avalia mudanças mais amplas, a plataforma também amplia os investimentos em novos formatos de conteúdo. Entre eles estão podcasts em vídeo e vídeos curtos produzidos por editoras.

A empresa também vem firmando parcerias com emissoras de televisão. Na França, por exemplo, assinantes já podem acessar a programação da TF1, incluindo telejornais, diretamente pela plataforma.

Os eventos ao vivo seguem entre os planos da companhia. De acordo com pessoas familiarizadas com as negociações, executivos discutem oportunidades relacionadas às Copas do Mundo de 2030 e 2034, embora a empresa não pretenda disputar os direitos das principais ligas esportivas.

Outro ponto acompanhado pelo mercado é o comportamento dos assinantes diante dos sucessivos reajustes de preço. Segundo o The Wall Street Journal, o analista e gestor de portfólio Uday Cheruvu, da Harding Loevner, avalia que o ritmo de crescimento da plataforma pode depender da capacidade de manter o engajamento em mercados mais maduros, como os Estados Unidos.