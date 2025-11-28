Menu
HOME > CINEINSITE
MCU

Além de Vingadores: Marvel vai lançar mais 5 filmes e séries em 2026

Escolhas para 2026 prometem impacto e rumos inesperados para o futuro da Marvel

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/11/2025 - 15:47 h
Produções da Marvel de 2026 prometem agradar os fãs do MCU
Produções da Marvel de 2026 prometem agradar os fãs do MCU

Após um período de reestruturação interna que deixou o ano com apenas dois longas oficialmente confirmados, 2026 se tornou um dos calendários mais curiosos e estratégicos da Marvel.

Em vez de apostar no volume, o estúdio reorganizou suas prioridades e decidiu concentrar energias em projetos considerados decisivos para o futuro do MCU, no cinema, no streaming e na animação.

A principal mudança veio da Disney, que removeu projetos não anunciados e ajustou datas, dando espaço a um conjunto menor, porém mais ambicioso, de lançamentos. Com isso, os cinemas receberão apenas Vingadores: Doomsday e Homem-Aranha: Um Novo Dia, enquanto o Disney+ assumirá um papel ainda mais protagonista com séries que prometem expandir o universo narrativo por caminhos paralelos.

A confirmação de Vingadores: Doomsday para 2026 reacendeu o interesse dos fãs, tanto pela escala da história quanto pela escolha de elenco, marcada pelo retorno de Robert Downey Jr. em um papel completamente inesperado.

Com diferentes formatos se complementando, o estúdio combina apostas arriscadas, personagens clássicos e novas introduções.

6 filmes e séries da Marvel que estreiam em 2026

Vingadores: Doomsday

Vingadores: Doomsday estreia em 18 de dezembro de 2026
Vingadores: Doomsday estreia em 18 de dezembro de 2026 | Foto: Divulgação

Dirigido pelos irmãos Russo, o filme marca a retomada de grandes eventos do MCU. Michael Waldron e Stephen McFeely assinam o roteiro, que envolve uma ameaça multiversal liderada por Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., em uma virada histórica após anos como Tony Stark.

A superprodução deve reunir Vingadores clássicos, X-Men, Quarteto Fantástico, Novos Vingadores e guerreiros de Wakanda, funcionando como ponto de convergência da Saga do Multiverso.

A escolha do lançamento em dezembro repete a estratégia de sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que faturou US$ 1,9 bilhão.

  • Estreia: 18 de dezembro de 2026

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 31 de julho de 2026
Homem-Aranha: Um Novo Dia estreia em 31 de julho de 2026 | Foto: Divulgação

O quarto filme de Tom Holland como Peter Parker representa um “recomeço”, agora que o mundo esqueceu sua identidade secreta. A presença de Zendaya, Jacob Batalon e novos nomes como Sadie Sink reforça o tom de fase renovada — mais íntima, porém ainda inserida no MCU.

Participações de Jon Bernthal (Justiceiro) e Mark Ruffalo (Hulk) sugerem cruzamentos mais robustos entre núcleos diferentes.

  • Estreia: 31 de julho de 2026

Daredevil: Born Again — Temporada 2

Daredevil: Born Again estreia em 4 de março de 2026
Daredevil: Born Again estreia em 4 de março de 2026 | Foto: Divulgação

A série retorna ao Disney+ com o tom maduro e moralmente complexo que marcou a primeira temporada. Charlie Cox vive Matt Murdock, enquanto Vincent D’Onofrio retoma o papel de Rei do Crime — agora como prefeito de Nova York, ampliando o peso político da história.

A temporada deve aprofundar o duelo entre vigilância, poder e justiça, além de abrir espaço para participações de Jessica Jones e do Justiceiro.

  • Estreia: 4 de março de 2026

Magnum (Wonder Man)

Magnum (Wonder Man) estreia em janeiro de 2026
Magnum (Wonder Man) estreia em janeiro de 2026 | Foto: Divulgação

A minissérie de oito episódios, estrelada por Yahya Abdul-Mateen II, aposta em um herói menos mainstream para ampliar a diversidade do MCU. Sob o selo Marvel Spotlight, a produção tem mais liberdade narrativa e menor obrigação de conexão direta com os filmes.

A trama deve explorar tanto o lado ator de Simon Williams quanto seu papel heroico, uma abordagem mais introspectiva e autoral.

  • Estreia: janeiro de 2026

Vision Quest

Vision Quest estreia em 2026 (sem data oficial)
Vision Quest estreia em 2026 (sem data oficial) | Foto: Divulgação

O projeto mais misterioso do ano acompanha o Visão de Paul Bettany em uma jornada sobre memória, identidade e humanidade. A série deve revisitar consequências de WandaVision e aprofundar o impacto emocional do personagem, podendo dialogar com temas multiversais.

Rumores indicam possíveis participações de Wanda ou elementos ligados à família criada na série anterior.

  • Estreia: 2026 (sem data oficial)

Your Friendly Neighborhood Spider-Man Temporada 2

Your Friendly Neighborhood Spider-Man estreia em 2026 (sem data oficial)
Your Friendly Neighborhood Spider-Man estreia em 2026 (sem data oficial) | Foto: Divulgação

A animação retorna no fim do ano, mantendo o estilo 3D inspirado nos quadrinhos. Hudson Thames volta a dublar Peter Parker, e a série deve introduzir figuras como Spider-Gwen e Venom, além de participações de Matt Murdock em versão animada.

A liberdade do formato animado permite brincar com universos alternativos e aprofundar temas que complementam o canon do MCU.

  • Estreia: 2026 (sem data oficial)

