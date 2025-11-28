Cinema Inflável leva sessões gratuitas a Mata de São João; saiba mais

Programação em Mata de São João reúne grandes sucessos do cinema e produções locais - Foto: Divulgação

O Cinema Inflável chega a Mata de São João com três dias de programação gratuita ao ar livre, reunindo sessões de cinema, recreação infantil, apresentações culturais e exibição de curtas-metragens locais.

De quinta, 27, a sábado, 29, a Praça Amado Bahia recebe o evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, sempre a partir das 18h.

A iniciativa, realizada pela D+3 Produções em coprodução com a Maré Produções, conta com uma tela inflável de 10 x 6 metros, distribuição de pipoca e capacidade para até mil pessoas por sessão.

Em 2025, o projeto já passou pelo Distrito Federal, onde reuniu mais de 18 mil pessoas em 12 edições, e percorreu cidades baianas como Cachoeira, Santo Amaro, Madre de Deus, Simões Filho, São Sebastião do Passé, Lauro de Freitas e Salvador. Até dezembro, serão 12 edições no estado, incluindo próximas paradas em Itaparica, Vera Cruz e Camaçari.



A programação em Mata de São João reúne grandes sucessos do cinema e produções locais. Na quinta, 27, o público assiste à animação da Pixar 'Carros', que acompanha Relâmpago McQueen em uma jornada pela antiga Rota 66.

A noite inclui ainda o curta 'Vozes da Marambaia', de Silvani Honorato, recreação infantil com Tia Leide e apresentação do Grupo de Percussão Sinfônica da Marcial Nova Geração.

Na sexta, 28, o destaque é 'Viva, A Vida é uma Festa', premiada animação que narra a aventura de Miguel pela Terra dos Mortos em busca da história de sua família. Antes da exibição, entra em cena o curta 'Um Papo Sobre Cabelos', produzido pela Turma Tupinambá 2025, além de mais uma sessão de recreação infantil com Tia Leide, que conduz brincadeiras e contação de histórias.

Encerrando a programação no sábado, 29, o público acompanha 'O Auto da Compadecida', clássico brasileiro que segue as artimanhas de João Grilo e Chicó no sertão.

A sessão é precedida pelo curta 'A Origem', de Cacio Santana, e por atividades infantis comandadas por Tia Leide, que oferece pintura artística, esculturas em balões e oficina de Bobbie Goods para colorir.

Criado em 2013, o Cinema Inflável busca democratizar o acesso ao audiovisual, levando às cidades uma experiência de cinema ao ar livre acompanhada por ações culturais, recreação infantil e espaço para artistas e cineastas locais.

PROGRAMAÇÃO CINEMA INFLÁVEL — MATA DE SÃO JOÃO

De 27 a 29 de novembro

Praça Amado Bahia

Entrada gratuita

27/11 (quinta-feira)

18h – Abertura + Recreação Infantil com Tia Leide + Grupo de Percussão Sinfônica da Marcial Nova Geração

19h – Início da sessão

Curta: 'Vozes da Marambaia', de Silvani Honorato

Filme: 'Carros' (Dublado) | Classificação: Livre

28/11 (sexta-feira)

18h – Abertura + Recreação Infantil com Tia Leide

19h – Início da sessão

Curta: 'Um Papo Sobre Cabelos – Era Uma Vez Brasil', Turma Tupinambá 2025

Filme: 'Viva, A Vida é uma Festa' (Dublado) | Classificação: Livre

29/11 (sábado)