Netflix tem Black Friday? Streamings tem grandes ofertas neste mês

A Black Friday é um período onde diversas áreas do comércio trazem descontos significativos para seus produtos, e uma área que não fica de fora é a dos streamings. Alguns serviços como HBO Max e Globoplay são umas das plataformas que oferecem ofertas nesse período.

Além dos dois já citados, outros streamings que tem promoções de Black Friday são: Apple TV e Paramount + que apresentam um corte de 50% nos seus custos, a Amazon Prime Video também oferece preços promocionais para esse período do ano, além de vantagens nos canais e títulos disponíveis no programa.

A seguir confira cada promoção dos principais streamings do Brasil

HBO Max

A HBO Max é um dos serviços que aderem às promoções de Black Friday com uma oferta de 70% de desconto nos planos mensais durante os primeiros seis meses de qualquer plano oferecido:

Básico com Anúncios;

Standard;

Platinum.

A oferta é válida até o primeiro dia de dezembro para novos assinantes ou clientes antigos que queiram reativar um perfil.

A contratação pode ser feita diretamente pelo site do serviço, ou por meio de provedores participantes, como:

Amazon Prime Video;

Apple;

Google Play;

Roku.

Confira os valores antes e durante a Black Friday

Plano Básico com Anúncios: de R$ 29,90/mês por R$ 8,90/mês durante 6 meses;

Plano Standard: de R$ 44,90/mês por R$ 12,90/mês durante 6 meses;

Plano Platinum: de R$ 55,90/mês por R$ 15,90/mês durante 6 meses.

Globoplay

Nesta Black Friday, os serviços do Globo Play também receberam descontos para comemorar o aniversário de 10 anos da criação do streaming. Os prêmios anuais, tanto o Padrão com Anúncios, quanto Premium apresentam um desconto de 33% em seus preços até o primeiro dia de dezembro.

Os preços comparativos dos dois planos ficaram assim:

Padrão com Anúncios anual: de R$ 178,80/ano por R$ 118,80/ano (12x de R$ 9,90);

Premium anual: de R$ 358,80/ano por R$ 238,80/ano (12x de R$ 19,90).

Vale ressaltar que o Telecine e o Premiere também estão com preços reduzidos na assinatura anual e avulsa.

Telecine anual: de R$ 178,80 por R$ 118,80 (12x de R$ 9,90);

Premiere anual: de R$ 358,80/ano por R$ 238,80/ano (12x de R$ 19,90);

Premiere + Cartola anual: de R$ 394,80/ano por R$ 262,80/ano (12x de R$ 21,90).

Por fim, é possível assinar um pacote anual que inclui o Globoplay somado do Premiere ou Telecine.

Padrão com Anúncios + Premiere anual: de R$ 442,80/ano por R$ 257,60/ano (12x de R$ 29,80);

Premium + Telecine anual: de R$ 514,80/ano por R$ 357,60/ano (12x de R$ 29,80);

Padrão com Anúncios + Telecine anual: de R$ 358,80/ano por R$ 237,60/ano (12x de R$ 19,80);

Premium + Premiere anual: de R$ 586,80/ano por R$ 477,60/ano (12x de R$ 39,80).

Apple TV

O único plano oferecido pela Apple TV está custando R$ 14,90 por mês pelos primeiros seis meses do ano. A oferta é válida para assinaturas feitas até o primeiro dia de dezembro, tendo um desconto de quase 50% quando comparado ao seu preço cheio, de R$ 29,90 mensais.

Além disso, novos assinantes podem participar da promoção. Vale ressaltar que após o período da promoção a cobrança vai ser renovada de forma automática pelo valor original.

Paramount +

O serviço de streaming da Paramount+ também está oferecendo preços promocionais para seus planos Padrão e Premium. Os descontos são de 50% até o primeiro dia de dezembro. A promoção vale para os dois pacotes, anual e mensal, porém somente para novos assinantes ou ex-assinantes.

Depois do período promocional, a assinatura volta a ter seu valor normal. Confira o valor dos planos:

Padrão Mensal: de R$ 27,90/mês por R$ 13,95/mês durante 3 meses;

Padrão Anual: de R$ 249,90/ano por R$ 124,95/ano;

Premium Mensal: de R$ 34,90/mês por R$ 17,45/mês durante 3 meses;

Premium Anual: de R$ 309,90/ano por R$ 154,95/ano.

Amazon Prime Video

A Amazon Prime Video que atualmente custa R$ 19,90 por mês, ou R$ 166,80 por ano, não apresenta uma promoção de Black Friday para seu serviço de streaming, porém os membros podem aproveitar promoções internas.

Alguns descontos oferecidos são focados na compra ou aluguel de filmes com ofertas de 75%, além de descontos em assinaturas de outros serviços por meio dos canais da Prime Video.

Netflix

No ano de 2025 a Netflix não reduziu seus preços dos planos mensais e anuais durante o período de Black Friday. Isso acende um alerta para ofertas suspeitas que envolvam esse tema.