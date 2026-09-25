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Após 10 filmes, famosa franquia de terror ganhará continuação

Saga que transformou Jigsaw em um dos grandes ícones do gênero terá novo capítulo

Beatriz Santos
Por
Franquia ganhará mais uma continuação
Franquia ganhará mais uma continuação - Foto: Divulgação

A espera dos fãs de terror está perto de chegar ao fim. Depois de 10 filmes lançados desde 2004, Jogos Mortais ganhará um novo capítulo, com a Lionsgate e a Blumhouse Atomic Monster dando sinal verde para Jogos Mortais 11. A produção também marca o retorno de James Wan como uma das principais vozes criativas da franquia.

Ainda cercado de mistério, o próximo filme não teve detalhes de enredo revelados. O que já se sabe é que Mike P. Nelson assumirá a direção. O cineasta comandou recentemente Boiúna - Terror no Amazonas (2026), além de Natal Sangrento (2025) e do curta-metragem Sweet Revenge (2025).

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A novidade reacende uma franquia que transformou o assassino Jigsaw em um dos personagens mais conhecidos do terror. Desde a estreia do primeiro longa, em 2004, a saga acumulou dez filmes e construiu uma base fiel de fãs ao apostar em violência, suspense e armadilhas elaboradas.

Agora, a expectativa está justamente em descobrir como a nova produção pretende continuar essa história. Para a Lionsgate, a participação de Wan e a escolha de Nelson representam uma nova etapa para a franquia.

James Wan retorna à franquia

Diretor do primeiro Jogos Mortais, James Wan acabou se afastando da saga nas continuações seguintes. O cineasta, porém, volta a trabalhar no universo da franquia e demonstrou confiança no novo diretor.

“Fazer o primeiro Jogos Mortais foi uma experiência marcante para mim, então era essencial encontrar um diretor que honrasse esse universo”, disse Wan. “Mike tem uma voz cinematográfica crua e singular, com uma abordagem inovadora para o gênero, e acredito que ele trará algo verdadeiramente único e especial para a franquia”, acrescentou.

A escolha de Mike P. Nelson também recebeu o apoio de Adam Fogelson, presidente da Lionsgate. O executivo destacou a empolgação de Wan com o projeto e a visão do cineasta responsável pelo próximo capítulo.

“É significativo que James Wan esteja tão entusiasmado em retornar a esta franquia, e sua crença em Mike remete ao seu próprio sucesso com o primeiro Jogos Mortais. Mike é uma das vozes promissoras que estão moldando a próxima geração do terror. Ele tem uma visão singular para este filme, e estamos extremamente confiantes no que ele entregará", disse ao Deadline.

Franquia Jogos Mortais teve altos e baixos

Quando chegou aos cinemas, Jogos Mortais rapidamente chamou atenção por apresentar uma proposta considerada criativa, brutal e diferente do que o gênero vinha oferecendo. O sucesso do primeiro filme abriu caminho para uma sequência de produções e ajudou a transformar Jigsaw em um dos grandes ícones do terror.

A fórmula, no entanto, passou por altos e baixos ao longo dos anos. Algumas das continuações receberam críticas negativas, enquanto a expansão da mitologia e a repetição da estrutura das armadilhas contribuíram para diminuir parte do impacto que marcou o início da franquia.

Mesmo com os tropeços, a saga continuou conquistando público e acumulou dez filmes desde 2004. O novo capítulo surge, portanto, em um momento de renovação, com uma nova direção e o retorno de uma das figuras mais ligadas à origem da série.

Quando estreia Jogos Mortais 11?

Até o momento, Jogos Mortais 11 não tem data de estreia confirmada. A expectativa é que o novo filme chegue aos cinemas em 2027, mas a produção ainda não revelou oficialmente quando o público poderá conferir o retorno de Jigsaw às telonas.

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