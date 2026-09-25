Após 10 filmes, famosa franquia de terror ganhará continuação

A espera dos fãs de terror está perto de chegar ao fim. Depois de 10 filmes lançados desde 2004, Jogos Mortais ganhará um novo capítulo, com a Lionsgate e a Blumhouse Atomic Monster dando sinal verde para Jogos Mortais 11. A produção também marca o retorno de James Wan como uma das principais vozes criativas da franquia.

Ainda cercado de mistério, o próximo filme não teve detalhes de enredo revelados. O que já se sabe é que Mike P. Nelson assumirá a direção. O cineasta comandou recentemente Boiúna - Terror no Amazonas (2026), além de Natal Sangrento (2025) e do curta-metragem Sweet Revenge (2025).

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A novidade reacende uma franquia que transformou o assassino Jigsaw em um dos personagens mais conhecidos do terror. Desde a estreia do primeiro longa, em 2004, a saga acumulou dez filmes e construiu uma base fiel de fãs ao apostar em violência, suspense e armadilhas elaboradas.



Agora, a expectativa está justamente em descobrir como a nova produção pretende continuar essa história. Para a Lionsgate, a participação de Wan e a escolha de Nelson representam uma nova etapa para a franquia.

James Wan retorna à franquia

Diretor do primeiro Jogos Mortais, James Wan acabou se afastando da saga nas continuações seguintes. O cineasta, porém, volta a trabalhar no universo da franquia e demonstrou confiança no novo diretor.

“Fazer o primeiro Jogos Mortais foi uma experiência marcante para mim, então era essencial encontrar um diretor que honrasse esse universo”, disse Wan. “Mike tem uma voz cinematográfica crua e singular, com uma abordagem inovadora para o gênero, e acredito que ele trará algo verdadeiramente único e especial para a franquia”, acrescentou.

A escolha de Mike P. Nelson também recebeu o apoio de Adam Fogelson, presidente da Lionsgate. O executivo destacou a empolgação de Wan com o projeto e a visão do cineasta responsável pelo próximo capítulo.

“É significativo que James Wan esteja tão entusiasmado em retornar a esta franquia, e sua crença em Mike remete ao seu próprio sucesso com o primeiro Jogos Mortais. Mike é uma das vozes promissoras que estão moldando a próxima geração do terror. Ele tem uma visão singular para este filme, e estamos extremamente confiantes no que ele entregará", disse ao Deadline.

Franquia Jogos Mortais teve altos e baixos

Quando chegou aos cinemas, Jogos Mortais rapidamente chamou atenção por apresentar uma proposta considerada criativa, brutal e diferente do que o gênero vinha oferecendo. O sucesso do primeiro filme abriu caminho para uma sequência de produções e ajudou a transformar Jigsaw em um dos grandes ícones do terror.

A fórmula, no entanto, passou por altos e baixos ao longo dos anos. Algumas das continuações receberam críticas negativas, enquanto a expansão da mitologia e a repetição da estrutura das armadilhas contribuíram para diminuir parte do impacto que marcou o início da franquia.

Mesmo com os tropeços, a saga continuou conquistando público e acumulou dez filmes desde 2004. O novo capítulo surge, portanto, em um momento de renovação, com uma nova direção e o retorno de uma das figuras mais ligadas à origem da série.

Quando estreia Jogos Mortais 11?

Até o momento, Jogos Mortais 11 não tem data de estreia confirmada. A expectativa é que o novo filme chegue aos cinemas em 2027, mas a produção ainda não revelou oficialmente quando o público poderá conferir o retorno de Jigsaw às telonas.