Após Deadpool, Ryan Reynolds vai ressuscitar famoso super-herói

Conhecido por dar vida ao irreverente Deadpool no Universo Cinematográfico Marvel, Ryan Reynolds quer voltar a viver mais um herói. O artista está decidido a resgatar um ícone esquecido há quase oito décadas.

Trata-se do Super Mouse, uma sátira ao Superman. Em parceria com a Paramount Animation, o ator e produtor pretende levar o personagem de volta às telonas.

A colaboração entre a Paramount Animation e a Maximum Effort Productions, produtora de Reynolds, viabilizará o projeto. Para o roteiro, foi contratado Matt Lieberman, que já trabalhou com Reynolds em ‘Free Guy' (2021).

Quem é o Super Mouse?

O Super Mouse surgiu em 1942. A estreia se deu no curta ‘O Rato de Amanhã’, e ele estrelou diversas produções ao longo das décadas seguintes.

Ryan Reynolds passou a produzir obras a partir de 2011, com o documentário ‘The Whale'. O sucesso como produtor de grandes filmes veio após ‘Deadpool’ (2016). Desde então, sua produtora Maximum Effort, fundada em 2016, tem se destacado com obras como ‘Free Guy’, ‘O Projeto Adam’ (2022), ‘Amigos Imaginários’ (2024) e ‘Deadpool & Wolverine’ (2024), este último um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, atrás apenas de ‘Divertida Mente 2’.