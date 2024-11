Apresentador do Oscar 2025 já foi escolhido; saiba quem é

A 97ª cerimônia do Oscar acontece em 2 de março de 2025 - Foto: Frederic J. Brown | AFP

O Oscar 2025 já definiu o seu apresentador. O nome escolhido foi o de Conan O'Brien, roteirista, produtor, comediante e acostumado com os talk shows. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 15.

“Estamos emocionados e honrados em ter o incomparável Conan O’Brien como anfitrião do Oscar este ano”, disseram o CEO da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, Bill Kramer, e a Presidente da Academia, Janet Yang, em comunicado.

Leia também:

>> 'Ainda Estou Aqui' ganha novo pôster internacional

>> 8º Festival do Cinema Baiano começa hoje em Ilhéus

>> Cinema mais barato? Margareth Menezes não descarta possibilidade

E completaram: “Ele é a pessoa perfeita para ajudar a liderar nossa celebração global do cinema com seu humor brilhante, seu amor por filmes e sua experiência em TV ao vivo. Sua notável capacidade de se conectar com o público reunirá os espectadores para fazer o que o Oscar faz de melhor: homenagear os filmes e cineastas espetaculares deste ano.”

“A América exigiu e agora está acontecendo: o novo Cheesy Chalupa Supreme da Taco Bell. Em outras notícias, estou apresentando o Oscar”, disse O’Brien.

O nome escolhido foi o de Conan O'Brien | Foto: Divulgação

A 97ª cerimônia do Oscar acontece em 2 de março de 2025.