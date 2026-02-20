As Branquelas 2? Ator faz revelação surpreendente sobre sequência

Siga o A TARDE no Google

Comédia foi lançada em 2004 e é amada por muitos brasileiros - Foto: Reprodução | HBO Max

'Segura meu poodle!' É oficial: o ator Marlon Wayans afirmou que ‘As Branquelas 2’ e pode realmente acontecer. Porém, a realização da sequência depende do desempenho de ‘Todo Mundo em Pânico 6’. O artista também falou que ‘Vizinhança do Barulho 2’ pode se tornar realidade.

Segundo o astro, a ideia é trazer de volta alguns dos maiores sucessos da carreira da família Wayans caso o novo filme slasher tenha bons resultados. “Vamos trazer de volta alguns sucessos”, declarou.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

'As Branquelas', dirigido por Keenen Ivory Wayans (‘Eu, a Patroa e as Crianças’), segue figurando entre os favoritos do público da TV aberta e do streaming. O longa foi lançado em 2004.

Qual a história de As Branquelas?

A trama gira em torno de dois agentes negros do FBI, Kevin (Shawn Wayans) e Marcus (Marlon Wayans), encarregados de realizar a escolta das it girls Brittany (Maitland Ward) e Tiffany (Anne Dudek) durante o trajeto para um evento de moda nos Hamptons.

No entanto, após alguns acontecimentos, Marcus e Kevin são obrigados a recorrer a uma caracterização a fim de se passar, eles mesmos, pelas garotas que não foram capazes de salvaguardar.

As Branquelas está disponível na HBO Max e no Prime Video.