COMÉDIA

As Branquelas 2? Ator faz revelação surpreendente sobre sequência

Comédia foi lançada em 2004 e é amada por muitos brasileiros

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/02/2026 - 12:02 h

Comédia foi lançada em 2004 e é amada por muitos brasileiros
Comédia foi lançada em 2004 e é amada por muitos brasileiros -

'Segura meu poodle!' É oficial: o ator Marlon Wayans afirmou que ‘As Branquelas 2’ e pode realmente acontecer. Porém, a realização da sequência depende do desempenho de ‘Todo Mundo em Pânico 6’. O artista também falou que ‘Vizinhança do Barulho 2’ pode se tornar realidade.

Segundo o astro, a ideia é trazer de volta alguns dos maiores sucessos da carreira da família Wayans caso o novo filme slasher tenha bons resultados. “Vamos trazer de volta alguns sucessos”, declarou.

'As Branquelas', dirigido por Keenen Ivory Wayans (‘Eu, a Patroa e as Crianças’), segue figurando entre os favoritos do público da TV aberta e do streaming. O longa foi lançado em 2004.

Qual a história de As Branquelas?

A trama gira em torno de dois agentes negros do FBI, Kevin (Shawn Wayans) e Marcus (Marlon Wayans), encarregados de realizar a escolta das it girls Brittany (Maitland Ward) e Tiffany (Anne Dudek) durante o trajeto para um evento de moda nos Hamptons.

No entanto, após alguns acontecimentos, Marcus e Kevin são obrigados a recorrer a uma caracterização a fim de se passar, eles mesmos, pelas garotas que não foram capazes de salvaguardar.

As Branquelas está disponível na HBO Max e no Prime Video.

x