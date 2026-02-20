COMÉDIA
As Branquelas 2? Ator faz revelação surpreendente sobre sequência
Comédia foi lançada em 2004 e é amada por muitos brasileiros
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
'Segura meu poodle!' É oficial: o ator Marlon Wayans afirmou que ‘As Branquelas 2’ e pode realmente acontecer. Porém, a realização da sequência depende do desempenho de ‘Todo Mundo em Pânico 6’. O artista também falou que ‘Vizinhança do Barulho 2’ pode se tornar realidade.
Segundo o astro, a ideia é trazer de volta alguns dos maiores sucessos da carreira da família Wayans caso o novo filme slasher tenha bons resultados. “Vamos trazer de volta alguns sucessos”, declarou.
'As Branquelas', dirigido por Keenen Ivory Wayans (‘Eu, a Patroa e as Crianças’), segue figurando entre os favoritos do público da TV aberta e do streaming. O longa foi lançado em 2004.
Leia Também:
Qual a história de As Branquelas?
A trama gira em torno de dois agentes negros do FBI, Kevin (Shawn Wayans) e Marcus (Marlon Wayans), encarregados de realizar a escolta das it girls Brittany (Maitland Ward) e Tiffany (Anne Dudek) durante o trajeto para um evento de moda nos Hamptons.
No entanto, após alguns acontecimentos, Marcus e Kevin são obrigados a recorrer a uma caracterização a fim de se passar, eles mesmos, pelas garotas que não foram capazes de salvaguardar.
As Branquelas está disponível na HBO Max e no Prime Video.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes